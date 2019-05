Isaías Rodríguez renuncia como embajador en Italia: “Me voy sin rencores y sin dinero”

Rodríguez ratificó su apoyo absoluto al chavismo, sin embargo, cuestionó la lealtad que tengan otros hacia Maduro.

Julián Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia, presentó su renuncia a través de una carta dirigida a Nicolás Maduro.

En la misiva, Isaías expresa que su intención de hacer pública su renuncia, se debe a que es una decisión “definitiva”.

“Renuncio, presidente, a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan”, dijo Rodríguez. En tal sentido, Rodríguez ratificó su apoyo absoluto al chavismo, sin embargo, cuestionó la lealtad que tengan otros hacia Maduro.

“Con fe absoluta me he aferrado al chavismo, cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su Gobierno (…) Muchos de sus discípulos tienen muy poco de apóstoles, y es cuando todos nos preguntamos ¿si es la iglesia o Dios quien está fallando?” reza parte del escrito.

Rodríguez también alega dejar el cargo “sin rencores y sin dinero” y aseverando que no posee cuentas bancarias porque “los gringos me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja”.

A continuación, texto íntegro…

Ciudadano

Nicolás Maduro Moros

Presidente Constitucional de la República

Bolivariana de Venezuela

Su Despacho

Estimado Presidente:

Desprovisto de alardes y con un inmenso respeto por esta

batalla digna y valiente que ha librado contra el imperio declinante,

me dirijo a usted en la oportunidad de presentar mi renuncia al

cargo de Embajador Plenipotenciario de la República Bolivariana de

Venezuela ante la República de Italia.

Debo reconocer que nací para martillo y del cielo me caen

los clavos. No he aprendido a regatear indulgencias y ello es terrible

y agotador en la política del día a día. Afortunadamente, el dolor

proporciona confianza y seguridad; el dolor es necesario y opcional,

cuando los pasajes duros se atraviesan frente a nuestra dignidad.

Sepa usted, Presidente, que sigo senderos rectos como los de una

lanza.

Su causa, que es la mía, me ha retenido como un campo de

fuerza, como un imán. Con fe absoluta me he aferrado al chavismo,

cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su

Gobierno. He llegado, sin embargo, a comprender definitivamente

que no puedo convertir el agua en vino, ni resucitar a los muertos.

Muchos de sus discípulos tienen muy poco de apóstoles, y es

cuando todos nos preguntamos ¿si es la iglesia o dios quien está

fallando?

Como San Pablo, el gran faquir, renuncio a mi trabajo de

recaudador y me largo al infierno. Puede usted estar seguro que

cantando enfrentaré cualesquiera de las muertes que me esperan

¡Ya no aguanto más! Se ha irrespetado la Embajada donde lo

represento, y tengo 77 años. Mi frente está y estará en alto, no soy

de los que se quedan mirando los zapatos. Toda la vida he

rechazado las injerencias que pretendan humillar o alterar mi

consciencia y mi espíritu.

Quiero que sepa usted, que estoy y estaré a su lado. Pero

espiritualmente. Es mi turno de ser abuelo. Lo he diferido mucho

tiempo y no quiero morir sin ejercer este oficio que lo ha retardado

la política. Me alisto en la Fuerza Espiritual de Operaciones

Especiales para los Nietos. Necesito mucho de ellos para poder

contar y escribir las historias de este tiempo, vivido desde 1.998

hasta la fecha en la cual suscribo esta carta

La fe, Presidente, es una lección, pero también una

elección. No tengo nada de que arrepentirme; he sido feliz

entregándome a una de las causas más bellas de la vida: la libertad

de mi país. He querido ser un compañero leal y no un diletante

adulador y temeroso. No me metí en esto para sacar una espada de

una piedra y convertirme en el rey Arturo. Creo en su causa y puedo

bailar mazurcas con Ana Karénina. La cruz que he cargado durante

estos años la acepto con benevolencia y afabilidad, como un gesto

de gracia. No soy de quienes se rajan la camisa para luego decir:

“mira lo que hice por ti”.

He visto mucho marketing al lado suyo y también al lado de

Chávez. La gente constantemente se bautiza, pero jamás se libera

de sus pecados; sepa usted, Presidente, que su pueblo no solo es

insobornable sino, también, difícil de engatusar. Mucho más allá de

los partidos, ese pueblo, es una gran familia que debe superar el

odio. Con el tiempo sabremos quienes somos, y a quienes nos

hemos parecido, a Bolívar o a Santander.

Me voy (del cargo) sin rencores y sin dinero. Mi esposa

acaba de vender las prendas que le regaló su ex esposo, para poder mantenernos frente al bloqueo norteamericano. Estoy

intentando traspasar el vehículo que compré al llegar a la Embajada

y, como usted sabe, no tengo cuenta bancaria, porque los gringos

me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja. Clavaron

mi honestidad en una pica, pero cuando muera sabrán exactamente

cual patrimonio dejo a mis hijos. Guardaré los recuerdos que de

usted tengo en una caja con pelotas de naftalina.

No tiene usted que aceptar o reprobar esta carta. La haré

pública porque es definitiva. No es irrevocable porque nada es

irrevocable en la vida. Es simplemente definitiva, señor Presidente.

No me vea ni me sienta vulnerable. Esa expresión es “neonazi” y no

suena bien.

Créame que me siento orgulloso de haber sido su

Embajador y su compañero, y que, en este momento, siento como

si me quitara una de las tantas contracturas que tengo (son tres) en

la columna. Renuncio, Presidente, a mis dosis de insomnio, estrés,

aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace

mucho tiempo lo acompañan.

Me voy “pelado”, como el ala de un murciélago, como si una

ola turbulenta me empujara; sin ningún tormento, con la verdad de

lo íntimo, de lo justo y de las convicciones intactas. Le juro

que continuaré perfeccionando mi dignidad para reconocerla en

mis silencios y poseerla hasta mis últimos días, y para emplearla

como escudo y hacha frente a los adversarios (no tengo enemigos

Presidente).

Su amigo

Julián Isaías Rodríguez Díaz