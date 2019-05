Asamblea Nacional Constituyente extendió su funcionamiento hasta el 2020

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este lunes extender su funcionamiento hasta al menos el 31 de diciembre de 2020, en un nuevo decreto que sustituye la anterior resolución de agosto de 2017 que establecía su vigencia por al menos dos años.

El constituyentista, Pedro Carreño, fue el primero en proponer extender la vigencia y el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 31 de diciembre de 2020.

En la sesión de este 20M Carreño consideró que “el organismo ha asumido el trabajo de los diputados opositores que conforman la Asamblea Nacional”.

“Nosotros debemos, al menos, hasta el 31 de diciembre del 2020, seguir cumpliendo las funciones de la Asamblea Nacional; nosotros haciéndole la tarea, remendándole la plana a esos vagos holgazanes que no quieren trabajar”, dijo Carreño.

El constituyentista puntualizó que una comisión fue designada para que presentara las propuestas con respecto a las consideraciones y fechas para que la Constituyente debata la convocatoria a unas elecciones legislativas. “Si tiene que ser este año, será este año, no tiene que ser el año que viene, no esperemos que la derecha se meta por el camino de la democracia”.

Por su parte, Aristóbulo Istúriz, informó que la constituyente no se hace por tiempo sino por tareas y misiones, esta terminará cuando cumpla la misión. “Sin embargo no es eterna, si no se ha reformado el Estado, si no se ha aprobado una nueva constitución este plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 deberá extenderse”.

Asimismo manifestó que “la ANC es el poder originario en manos de nuestro pueblo, negar la ANC es negar al pueblo como depositario de poder originario”.