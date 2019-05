El Pitazo: Señalan a Leopoldo López como el responsable de las fallas el 30 de abril

Al menos una docena de fuentes contaron detalles para tratar de explicar por qué no se cumplió con el acuerdo de 15 puntos firmado por miembros de la oposición y oficialismo.

El Pitazo trató de conocer la opinión del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, pero la embajada de España le limitó su comparecencia ante la prensa. Un miembro de su partido asegura que al dirigente le dieron “una información chimba. Otra hipótesis señala a Padrino López y Hernández Dala como dobles agentes.

Lo que pasó el pasado 30 de abril seguirá como un gran enigma mientras sus protagonistas no se atrevan a decir qué fue lo que exactamente ocurrió entre las 3:46 am y 12 pm de ese día. Sin embargo, 12 fuentes consultadas por El Pitazo coinciden en afirmar que el adelanto de la fecha en la cual se realizaría el alzamiento militar, dañó el acuerdo para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Las fuentes de la oposición señalan a Leopoldo López como el factor más decisivo en el adelanto de la fecha. Un vocero de Voluntad Popular indica que el líder fundador de esa organización recibió una “información chimba” que lo llevó a tomar la decisión.

Pero más allá de la razón, ese juego adelantado costó que fallara el plan en el que presuntamente estaban involucrados líderes de la oposición, altos funcionarios del chavismo como el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López; el director del Sebin, general Christopher Figueira; y el director de la Dgcim, el general Iván Hernández Dala; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, con Estados Unidos como garante, aunque una hipótesis apunta a que los oficialistas actuaron como doble agente.

15 días antes se había acordado en un documento de 15 puntos, todo lo concerniente a la transición: estaba la fecha (1° de mayo de 2019), la garantía de que los funcionarios del chavismo, como Maikel Moreno y Vladimir Padrino López, seguirían en sus cargos al menos durante la transición, que a la Asamblea Nacional se le respetarían sus competencias, que Juan Guaidó lideraría este cambio político y que se realizarían elecciones en un plazo no mayor a un año.

Una información en manos de pocos

De la oposición, quienes están en el exilio, son pocos los que sabían realmente cuál iba a ser el movimiento que materializaría la salida de Nicolás Maduro del poder. Solo los realmente involucrados en el lobby que se había hecho con Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de ver el documento del acuerdo y sabían de lo que podía pasar el 1° de mayo, no el 30 de abril.

“La verdad es que un movimiento así no se avisa, no se mete a todo el mundo. Muchos creerán que fue un movimiento excluyente, pero se tenía que cumplir con todo lo que se había acordado para lograr el éxito. Ahora, no sabemos qué pasó, pero pasadas las 3:00am (de Venezuela), Leopoldo llamó a algunos de los que están afuera y les avisó que se irían a tomar La Carlota. Algunos lo quisieron disuadir, sobre todo los que tenían trato directo con Estados Unidos, pero una hora más tarde ya estaba en la calle, con Juan (Guaidó) al frente y unos pocos militares”, sentenció un diputado de la Asamblea Nacional, quien prefirió resguardarse bajo anonimato.

Trascendió que algunos de los mensajes que llegaron a los celulares de los opositores eran puntuales y sin mayores detalles: Vamos en camino. La Carlota. Los esperamos.

La imagen era contundente: tras cinco años de cárcel, dos de ellos bajo arresto domiciliario, López estaba en la calle. En un primer video, se veía a Guaidó con López a su izquierda y un grupo de militares detrás. El presidente de la Asamblea Nacional anunciaba el inicio de la Operación Libertad y llamaba a que muchas más personas se sumaran. Sin embargo, que otros líderes, de otros partidos ajenos a Voluntad Popular, se adherieran tomó un poco más de tiempo. A las 6:30am llegó el primer vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano, luego Henry Ramos Allup, el diputado Stalin González. Ya para las 8:00am, estaban otros diputados acompañando a los ciudadanos. Una de las últimas en incorporarse fue María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela.

Las razones de la falla

¿Qué falló? Al menos una docena de fuentes (todas de oposición) revelaron a El Pitazo que hubo un juego adelantado del que todavía no se saben las razones reales. “Han dicho que el Gobierno había comenzado a sospechar de los movimientos insurreccionales y que se hizo el 30 porque contaban con que los apoyos sumados desde el chavismo, actuarían cuando fuera. No fue así. Otras de las razones es que iban a encarcelar a Juan (Guaidó), pero esa teoría se cae cuando ves que el Sebin, la Dgcim, las FAN y el TSJ estaban super involucrados. Entonces, ¿quién lo podía meter preso?”, reflexionó otro dirigente de oposición, días después de los sucesos, mientras el presidente encargado sigue en función en actividades públicas en diferentes puntos de Caracas.

Hay quienes desde Voluntad Popular intentan justificar lo que ocurrió. “Todo nos dice que a Leopoldo le dieron una información que, ahora sabemos que era chimba, decidieron adelantar para no poner en riesgo lo que se había avanzado y al final, los que podían poner todo, arrugaron. Pero hubo un quiebre, un quiebre super importante en el entorno de Nicolás (Maduro) del que nadie habla: el del Sebin. Allí estaba Leopoldo, sin grillete, con sus custodios. Fue un revés importante y ya no fue un día D, pero es una grieta que no podrán parar”, destacó un concejal de la tolda naranja.

Leopoldo López justificó en su declaración desde la embajada de España que lo del 30 de abril, siempre se planteó como un primer paso y no como algo definitivo. Al tiempo que Juan Guaidó dijo a The Washington Post que todas las variables de por qué fracasó la rebelión son obvias en este punto: “Tal vez porque todavía necesitamos más soldados, y tal vez necesitamos más funcionarios del régimen para estar dispuestos a apoyarlo, para respaldar la constitución”, puntualizó.

La hipótesis del doble agente

Para el analista y asesor de seguridad, Alberto Ray, no importa que alguien haya adelantado la fecha del alzamiento, porque estaba dirigido al fracaso debido a que Padrino López y Hernández Dala actuaron como doble agentes y pasaron información a los cubanos y rusos, según los datos que se manejan en EEUU.

“A los gringos los engañas una vez, pero no dos veces”, advierte Ray, quien asegura que en los próximos días se verá un recálculo estatégico de los EEUU, lo que significaría más presión para los militares que los traicionaron y otros altos jerarcas, así como la revelación de informaciones sensibles sobre temas militares y de seguridad nacional.

“Ellos tienen mucha información que no han hecho pública”, recuerda el analista. Entre los datos con los que cuentan los organismos de EEUU están los datos aportados por el exdirector de Contrainteligencia Militar, Hugo El Pollo Carvajal, detenido en España y solicitado en extradición por la justicia estadounidense.