¿Fueron Juan Guaidó y Leopoldo López los protagonistas de un intento de golpe de Estado a Nicolás Maduro en Venezuela?

La respuesta para políticos, periodistas y muchos ciudadanos, equivale a resolver si lo ocurrido esta semana en el país fue o no un levantamiento legítimo.

No es de extrañar que Guaidó insista en que es imposible hablar de golpe de Estado porque asegura que es “el presidente legítimo de Venezuela” y que califique lo ocurrido estos días como una “rebelión pacífica en contra de un tirano”.

Igualmente, también era de esperar que los funcionarios leales a Maduro salieran a denunciar un “golpe de Estado”, que dijeron contaba sólo con un “pequeño grupo de militares traidores” y algunos engañados.

Pero para académicos estudiosos de los golpes de Estado, que lo fuera o no es algo independiente de la legitimidad.

Así lo asegura el politólogo estadounidense Naunihal Singh, profesor asistente de la Escuela Superior de Guerra de la Marina de EE.UU. y autor de Seizing Power: The Strategic Logic of Military Coups (“Tomando el poder: la lógica estratégica de los golpes de militares”).

Como otros muchos, Singh insiste en que “golpe de Estado” es un “concepto neutro” y por ello no duda en afirmar que lo de Guaidó fue un “intento de golpe de Estado”.

“Yo entiendo que en América Latina, particularmente, llamar a algo ‘un golpe’ implica decir que es ilegítimo, pero no estoy de acuerdo porque yo tengo que usar el concepto de manera consistente”.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption Para el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo ocurrido esta semana en el país fue un “golpe de Estado”.

Esta es la entrevista que BBC Mundo mantuvo con el profesor Singh.

Empezando por lo básico, ¿a qué podemos llamar un “golpe de Estado“?

Como académico, yo uso una definición particular de golpe de Estado que es muy simple. Para mí, es un intento de cambiar el gobierno usando la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza por parte de un grupo que debe incluir algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Y no importa si es legítimo o no.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption Leopoldo López y Juan Guaidó lideraron el “levantamiento” contra el gobierno de Maduro esta semana.

Pero “golpe de Estado” es un concepto que usan políticos y medios como etiqueta para legitimar o no determinados levantamientos.

Eso es parte del problema. He visto que en Venezuela muchos partidarios de Guaidó dicen que no es un golpe porque él es el legítimo presidente del país. Pero eso no es lo importante. La clave está en que él no controla de facto el Estado, lo controla Maduro. Y el intentar tomar el control del Estado tratando de usar a los militares, es un golpe. No hablo de la legitimidad, es una descripción neutra.

Entonces, en el caso de Guaidó en Venezuela, usted habla de golpe de Estado.

Sí, yo creo que lo de Guaidó fue un intento de golpe de Estado, un golpe fallido. Pero no estoy juzgando si era legítimo o si él es el legítimo presidente del país o lo es Maduro. Eso son preguntas diferentes.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption Tras el llamado a protestar en las calles, se registraron disturbios e incidentes en Venezuela.

Entonces debe haber golpes legítimos o democráticos.

Desde mi punto de vista, en la historia ha habido golpes que fueron legítimos, como la Revolución de los Claveles que llevó la democracia a Portugal en 1974, la Revolución del Poder Popular de 1986 en Filipinas, que fue un levantamiento popular y un golpe, la Primavera Árabe… fueron todos golpes porque, al final, a la gente de la calle se unieron militares.

Los golpes no son inherentemente democráticos o no. La cuestión es contra quién se lanza y con qué se reemplaza. Si es contra una democracia, entonces es antidemocrático. Pero si es contra un gobierno autoritario y lleva a un gobierno democrático, pues tal vez lo podemos llamar democrático. Puede haber golpes contra una variedad de tipos de gobierno y resultar en diferentes tipos de regímenes.

De hecho, la mayoría de las veces en que un gobierno autoritario fue reemplazado por una democracia, eso sucedió por un golpe de Estado. ¿Quién tiene el poder para derrocar a un gobierno autoritario? Incluso cuando hay gente protestando en las calles, se necesita el golpe para frenar a un presidente que usa las fuerzas de seguridad para reprimir el levantamiento.

Derechos de autor de la imagen ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DE LA MARINA DE EE.UU. Image caption Naunihal Singh, profesor asistente de la Escuela Superior de Guerra de la Marina de EE.UU., subrayó durante esta entrevista hablar en su nombre y no en el del centro educativo en que trabaja.

¿Es requisito para hablar de golpe de Estado que esté el estamento militar envuelto?

Yo hablo de fuerzas de seguridad del Estado. No hay golpe si son mercenarios que llegan del exterior o si hay una revolución como en Cuba, eso no son golpes de Estado. Se requiere parte del aparato estatal, sean policías, militares o agentes de inteligencia. Si tienen la capacidad de usar legalmente la fuerza, también pueden emplearla contra el gobierno.

¿Y usted considera un golpe la acción de Guaidó por el pequeño grupo de uniformados que aparecieron junto a él?

Y también porque hizo un llamamiento al resto de los militares. Tenía a alguno a su lado y convocó a los demás. Por lo que dijo, estaba hablando como si hubiera un golpe en marcha.

Pero más allá de lo que dijera, Guaidó tenía de su lado un grupo relativamente pequeño de unas decenas de miembros de la Guardia Nacional y tal vez algunos agentes de inteligencia que custodiaban a Leopoldo López.

Pero hay golpes que han triunfado con unos pocos hombres. En Ghana en 1981, el hombre que fue presidente los siguientes 18 años tomó el poder con un grupo de 10 hombres. Las fuerzas armadas contaban con 10.000 efectivos en un país de 10 millones de habitantes.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption “Yo creo que lo de Guaidó fue un intento de golpe de Estado, un golpe fallido”, opina el profesor Singh.

¿Debe haber violencia para que se hable de “golpe de Estado”?

Yo hablo de uso de la fuerza o amenaza de uso de la fuerza porque no puede ser un mero desacuerdo constitucional. Pero muchos golpes no han sido violentos.

Consideremos el caso de Fujimori, el propio presidente de Perú dio un “autogolpe” que fue no violento. Una de las claves en los golpes es que los actores tratan de evitar la violencia porque tienen miedo a que se desencadene una guerra civil como pasó en España en 1936, cuando un golpe que no fue resuelto hizo que ambos bandos acabaron enfrentados.

Volviendo al caso de Guaidó y habiendo usted estudiado los golpes que han fracasado y triunfado en otras partes, ¿cuán arriesgada era esta apuesta?¿Cuáles eran las probabilidades de éxito?

A mí me pareció una apuesta muy grande. La mitad de los golpes fracasan. Pero si no tienes militares de alto rango al emitir tu mensaje, las posibilidades de fracasar son muy altas. Es muy difícil dar un golpe con un soldado, necesitas militares de alto rango. Es posible que él creyera que tenía más apoyo que no apareció, no lo sé.

El hecho de que la fuerza armada venezolana tenga un enorme número de generales comparada con otras, ¿puede hacer que sea una especie de vacuna ante conspiraciones? Es decir, se necesita a muchos de acuerdo para dar un golpe y es relativamente fácil que la información se filtre a las autoridades y lo aborten.

Al final la cuestión es cuál tiene poder real. Cuando hay mil generales, muchos carecen de importancia, pueden estar sentados en un despacho en un ministerio y nadie les presta atención. Lo importante es convencer a todo el mundo de que tienes un apoyo muy extendido. Para eso, al emitir tu mensaje, pones a generales con mucha influencia.

Ese mensaje inicial con el que se lanzan los golpes es clave.

Mucho, y el de este caso no fue muy efectivo. Tienes que transmitirlo por televisión, no puede ser con un tuit. No puede haber un “pronunciamiento” a no ser que lo hagas de una manera en que la gente te vea. No podemos saber cuántos de los militares supieron lo que estaba ocurriendo.

Y la escenificación es importante también.

También, a veces puedes comunicar mucho poniendo a los personajes clave en una habitación. Los generales clave, los que comandan las unidades más importantes. Piensa en Hugo Chávez en 1992. Su golpe fracasó pero salió por la televisión. O el golpe que le dieron a Chávez en 2002, ninguno de los dos derrocó al gobierno, pero estuvieron mucho más cerca que el de Guaidó.

¿Cuál diría que fue el mayor pecado en el intento de Guaidó de derrocar a Maduro?

No fue tanto el número de militares con que contaba inicialmente, fue la credibilidad. Tienes que convencer a todos de que tu victoria está casi garantizada.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption Los simpatizantes de Maduro también salieron a las calles esta semana.

¿Y cómo se ha evitado el fracaso en otros golpes?

Hay que tener en cuenta que este intento de golpe en Venezuela llega después de dos que sí tuvieron éxito en Argelia y Sudán, que contaron con militares de alto rango que hicieron una emisión televisiva creíble en la que lograron convencer a la gente de que tenían el apoyo de las fuerzas armadas.

El problema de Guaidó es de credibilidad. Aparece con un grupo de guardias nacionales detrás, fuera de una base militar… Imagina un general a cargo de una unidad en Caracas que puede estar muy frustrado con Maduro, ¿qué va a pensar? Después de ver este tuit, ¿va a arriesgar su vida, la de su familia o la de sus hombres? Lo dudo, lo más probable es que crea que va a fracasar y que, aunque desee que tenga éxito, va a optar por no actuar. No me parece que tuviera credibilidad.

¿Otros golpes que han conseguido tener éxito han comenzado por tomar la televisora estatal para emitir el mensaje y dar la impresión de tener todo bajo control?

A las seis de la mañana, cuando la gente se levanta y enciende la televisión, lo primero que ven debería ser “se viene un anuncio importante” con música patriótica de fondo.

Para usted, entonces, lo que ocurrió en Venezuela fue falta de conocimiento de cómo se han hecho los golpes que han triunfado en el pasado.

No lo sé. Por qué lo hicieron así es algo que desconozco. Es posible que no entendieran cómo funcionan los golpes, que los traicionaran o que estuvieran mal informados. Tal vez alguien les dijo que bastaba lanzarse a actuar para lograr su objetivo. O que estuviera tan frustrado y desesperado que sentía que necesitaba hacer algo.

