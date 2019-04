Norkys publicó en sus redes sociales un video donde le envió un mensaje a los venezolanos que mendigan por las calles

Norkys Batista publicó en sus redes sociales un video donde le envió un contundente y fuerte mensaje a los venezolanos que mendigan por las calles de Colombia.

La sensual artista venezolana no aguantó la impotencia y decidió enviarle un mensaje a los venezolanos que diariamente deciden buscar una “mejor calidad de vida” en otros países, mendigando en las calles y pidiendo limosnas para poderle dar de comer a sus hijos.

En el audiovisual, Batista se muestra indignada al ver que millones de venezolanos viven en las calles de Bogotá, Colombia pidiendo dinero para poder comer con sus hijos.

“Necesito desahogarme porque necesito decir lo que quiero decir. Me llama poderosamente la cantidad de venezolanos que están en todas las esquinas, en todos los rincones con carteles pidiendo dinero”, comenzó el audiovisual.

Además, aseguró que la situación de estos venezolanos en Colombia es muy deprimente, ya que la gran mayoría son personas jóvenes con más de dos hijos.

“Créeme es súper deprimente verte con un cartelito y que diga: ‘Soy de Venezuela y me estoy muriendo de hambre’, con tus dos muchachitos al lado”.

“Yo creo que estamos malacostumbrados los venezolanos…Hace 20 años que le metieron en la cabeza a los venezolanos que debes pedir, mendigar, conformarte. Jamás en esos 20 años escuché un proyecto como: ‘vamos a estudiar, prepararnos, salir y vender cualquier cosa’, cualquier trabajo que sea esfuerzo para ti, que represente sacrificio para ti, no con un cartelito que diga ‘Ayúdame, me estoy muriendo de hambre, soy de Venezuela’… Además en grande, Venezuela en mayúscula, eso no me llena para nada de orgullo”, aseguró.

“Si tu me estás viendo y tienes redes sociales, a pesar de tener el cartelito y pedir dinero para comer con tus hijos, entonces tu eres un sinvergüenza, tu eres un vagabundo y tus hijos no merecen tener los padres que tienen” finalizó diciendo.

AGENCIAS:EL FARANDI