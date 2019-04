Getafe, Sevilla y Valencia pierden oportunidad a la Champions League

El Getafe, cuarto en la La Liga, Sevilla, quintos y el Valencia, sextos perdieron en la jornada 35 del torneo doméstico contra Real Sociedad, Girona y Eibar respectivamente para mantener al rojo vivo su pugna para acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones.

No podía soñar el Getafe con una jornada mejor. Horas después de la derrota del Valencia en su Mestalla contra el Eibar por un resultado final de (1-0) merced a un gol del brasileño Charles al minuto 90+3, y de que el Sevilla hiciera lo propio en su visita al Girona, los “azulones” lo tenían todo a favor para distanciarse de sus perseguidores en la clasificación.

Pero la escuadra de la Real Sociedad se adelantó pronto en su Anoeta por medio del delatero brasileño, Willian José al minuto 21 por la vía del penal y sentenció al poco de comenzar la segunda parte con un gol de su estrella, Mikel Oyarzábal.

Los madrileños descontaron al final a través de Samu Saiz pero no lograrían el empate y ven cómo su sueño de la “Champions” sigue en espera, al menos hasta la siguiente jornada de la competición.

Las derrotas de Valencia primero y Sevilla después dejaban al Getafe ante una ocasión única para dar un paso de gigante hacia la cuarta plaza. Acabó perdiendo, enrabietado por las decisiones del árbitro y del VAR y además, con Pepe Bordalás, su entrenador, expulsado del cotejo.

Bordalás, tenía muy clara su opinión del árbitro. “Diga lo que diga, luego se pondrá en el acta lo que se quiera y me sancionará. Ha sido una expulsión injusta. Yo he hecho un comentario en el banquillo, como muchos que se hacen, pero está claro que el Getafe no puede estar donde está. El cuarto árbitro le ha llamado y le he dicho al árbitro que había dos penaltis y me expulsa”, cometó tras la dura derrota.

La victoria de la oncena del Girona contra el Sevilla saca al conjunto catalán de la zona de descenso, ubicandose en la casilla diecisiete última que da permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

En esta zona que manda a los equipos a la Segunda División hasta la fecha son para la escuadra del Real Valladolid, Rayo Vallecano y del Huesca.

