Alicia Machado confesó que en algún momento pensó en quitarse la vida

La actriz venezolana Alicia Machado, confesó recientemente en una entrevista que en algún momento pensó en quitarse la vida,de no haber sido por la ayuda que le brindaron en México no estaría aquí, expresó.

“Si yo no hubiese venido a México para hacer novelas, yo a lo mejor no estaría aquí, yo a lo mejor me hubiera suicidado”, indicó.

“Yo viví un tema de bullying muy grueso y esa es una de las razones por las que yo estoy ahora en Los Ángeles, yo soy una sobreviviente de eso. Yo me traté aquí con muchos terapeutas (…) Yo aquí no tenía esa presión que tenía en Venezuela, como: ‘Ay la Miss Universo que estaba gorda’. A mí la gente ese tema ni me lo tocaba…”, agregó.

Asimismo habló del momento en que salió embarazada en la que sólo tenía 29 años y además tenía mucho trabajo. Aparte de ello no tenía buena relación con el padre de su hija, pero finalmente decidió tenerla.

Alicia Machado junto a su hija.

Noticias 24