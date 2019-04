Basura acumulada y vertederos por todo el municipio Palavecino

En un breve recorrido por diversas arterias y sectores de Palavecino, se pudo comprobar la carencia de una política permanente de recolección de desechos, e igualmente el mantenimiento de importantes quebradas que como las de Tabure y El Tomo, son hasta hoy, grandes acumuladores de basura; lo cual dice mucho de sus ciudadanos y de sus gobernantes.

Al respecto vecino de la urbanización Chucho Briceño y Fortunato Orellana, denunciaron la proliferación de un vertedero que no sólo afecta el paisaje natural, de lo que hasta hace pocos años fueron áreas verdes mantenidas por la antigua asociación de vecinos del referido urbanismo.

El señor Gabriel Lucena, habitante adyacente al lugar denuncio: “Que la carencia en la recolección de basura por parte de la Alcaldía ha obligado a vecinos de sectores cercanos a botar grandes cantidades de basura al módulo de Barrio Adentro; esto hace pensar que si bien es cierto que las autoridades encargadas del manejo del servicio de aseo urbano, tienen en gran medida su cuota de responsabilidad, no es menos cierto que también la tengan aquellos ciudadanos que son unos irresponsables y cochinos, ya que a cada instante la queman, y, de paso cerca de un dispensario destinado para la atención medica”, adujo el declarante.

Quebradas son vertederos

En lo que va del perímetro como las avenidas uno de la Chucho Briceño, calle cuatro del mismo sector con Fortunato Orellana, calle ocho de la antigua Zona Industrial de Palavecino, avenida Universidad, y otros sitios de la parroquia Agua Viva; exponen del mismo modo el cúmulo constante de basura, incluso, sobre puntos de circulación constante como lo es el caso del Paseo Nacha Queralez de la entrada principal a la mencionada parroquia “turística”.

A ello una vecina quien pidió no ser identificada testifico: “Vean como está la quebrada El Tomo, basura, escombro y animales muertos es lo que luce”, desde hace algún tiempo si la memoria no me falla, la Alcaldía vino, limpió el tramo, pero desde entonces no se le hace ni seguimiento mucho menos mantenimiento.

Por otro lado, justo en la avenida General Patiño antes de llegar a la redoma de Tarabana, al frente de una reconocida cauchera, en plena vía principal, los malos olores y la basura acumulada muestran la cara de su peor rostro.

