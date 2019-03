Vinotinto choca hoy con Cataluña con transmisión de Somos La Tele Tuya

Luego de la histórica victoria ante la Argentina del astro Leo Messi, la Vinotinto se enfoca en su próximo rival, la selección de Cataluña, a quien enfrentará este lunes en un amistoso en la segunda jornada de la fecha FIFA con transmisión exclusiva de Somos La Tele Tuya.

La tarde de este sábado la selección nacional trabajó por primera vez en el complejo TorreMirona Sport & Spa, donde los futbolistas criollos que vieron acción ante Argentina realizaron un trabajo regenerativo y el resto hizo varios minutos de espacio reducido.

Este domingo la Vinotinto trabaja en las mismas instalaciones, antes de visitar este lunes a las 4:00 de la tarde hora venezolana al combinado catalán en el estadio Municipal Montilivi, juego que será transmitido para todo centroccidente en señal abierta por Somos Televisión de Barquisimeto.

El seleccionador nacional Rafael Dudamel dirigirá a los guerreros vinotintos durante este cotejo, pese a que el pasado viernes explicó que luego de una situación que se vivió y que fue politizada por un representante del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, conversó con el vicepresidente de la FVF y puso su cargo a la orden.

Periódicos de Cataluña: “Entre la fiesta, el examen y la reivindicación”

Catalunya, la selección catalana, regresa este lunes al escenario con un partido amistoso frente a Venezuela en el que se mezcla tanto la reivindicación que mantiene por alcanzar un día (que no se aventura cercano) su oficialidad, la fiesta que motiva en los aficionados la oportunidad de verla en acción y, también, el examen que significará el enfrentamiento con Venezuela, tres días después de que la Vinotinto diera la campanada ganando a la Argentina de Messi en Madrid.

La federación catalana anunció satisfecha que el estadio de Montilivi de Girona se llenará para un partido que tendrá en Gerard Piqué a su máximo estandarte después de que Gerard López, el seleccionador catalán, tuviera no pocas dificultades para confeccionar una convocatoria de la que se cayó a última hora Xavi (“Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Catalunya-Venezuela. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido” Hernández y sumase su ausencia a las de varios jugadores a los que sus clubs (Valladolid, Huesca y Rayo Vallecano) denegaron su asistencia argumentando el delicado momento de la temporada.

Siete meses después de anunciar oficiamente su retirada de la selección española, Piqué capitaneará a una catalana a la que se sumó a útima hora Riqui Puig, llamado a ocupar el vacío de Xavi y que a pesar de la ausencia de futbolistas consagrados de primer nivel pretende mostrar frente a Venezuela no solo su poder de convocatoria sino, más aún, la calidad que a nivel internacional se le supondría.

NB/AGENCIAS