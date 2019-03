Este fue el golazo de Salomon Rondón para el 1-0 ante Argentina (Video)

Cuando transcurría el minuto cinco de la primera parte del compromiso entre Argentina y Venezuela que se celebra en España, Salomon Rondón logró abrir el marcador con un magistral derechazo.

Rondón logró bajar un pase al aerea desde la mitad de la cancha y definió de gran forma para el 1-0 transitorio.

GOOOOOOOOAL, super goal from Newcastle United striker Salomon Rondon. And Venezuela are 1-0 against @Argentina, that ball from Rosales is brilliant. #ARGVEN pic.twitter.com/YmhTvuEL7H

— footballnews (@footynews34) March 22, 2019