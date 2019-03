Elecciones, guerra de candidaturas en Lara y otras cosas más en la Columna de Pablo Pueblo (opinión)

Pescueceo por Guaidó. Este sábado vendrá a Barquisimeto el líder de la oposición Juan Guaidó como parte de su gira nacional, y ya se desató “la guerra del pescueceo” entre dirigentes larenses a ver quién sale beneficiado para ser el abanderado en Lara en unas hipotéticas elecciones generales.

Guerra de candidaturas. El patio larense se prepara para ver el gran “sarao” de candidaturas a la gobernación y a la alcaldía de Iribarren. Todavía Guaidó no ha pisado la ciudad y en la disputa entre PJ, AD, VP, UNT ya sacan sus garras para asomar los posibles “gallos” a liderar la escogencia de candidaturas en unas potenciales primarias… ¿Asamblea de ciudadanos? Todo el mundo se preguntó si la tarima que montó PJ en la Urb. Rio Lama era para patrocinar la candidatura del diputado Marquina, o para hablar de las estrategias impartidas por Guaidó. En PJ dicen que “el que pega primero pega dos veces”… Desojando la margarita se encuentra HF. Piensa que Lara sigue siendo su patio y todavía se le recuerda en muchas barriadas por su gestión de gobierno. En unas primarias será hueso duro de roer. Amanecerá y veremos… Foro sindical. En la CR están montando una asamblea de “trabajadores de Corpoelec con Alfredo Ramos y Guaidó”. Dicen que es “el gallo del patio” y tiene que bailar “pegao” con él. Se desatan las pasiones electorales en medio de las expectativas por prontas elecciones en el horizonte. ¿Alfredo repite?… ¿Que olfatearan los políticos? Será que saben algo que se cocina en la sombra, una salida electoral tras las presiones de Estados Unidos y Europa y preparan todos los cartuchos para la guerra electoral… Guaidó Presionado. Existe consenso en la oposición para que asuma una potencial candidatura “única” por la oposición en unas eventuales elecciones generales. EEUU juega un papel fundamental en las aspiraciones del líder opositor, hasta el punto de insinuarle que sería “posterior” la salida de Leopoldo de la cárcel con la firma del decreto respectivo de indulto… Juegan en la sombra. Capriles, Leopoldo, María Corina, Henri Ramos, Henri Falcón, ante la “escapada” del Presidente de la AN esperan que se desinfle frente a las promesas incumplidas. La impaciencia se empieza a observar en sectores radicales de la oposición y pasaría a ser el primer cartucho “quemado” en la construcción de la transición democrática. Estos dirigentes saben que será muy difícil una intervención armada para solucionar la grave crisis de Venezuela… María Corina espera pacientemente ser la “sustituta” en caso de resultar “quemado” Guaidó por falta de resultados previstos. En el futuro inmediato goza de buena aceptación en sectores políticos colombianos que son aliados fundamentales de EEUU en tratar de derrocar a Maduro… Error político. Movilizar a sectores opositores al hospital HCAMP de Barquisimeto la “reyerta” impidió a la comisión de las ONU poder constatar las necesidades de insumos en este importante centro de salud de la región, aunque sectores vinculados al PSUV fueron quienes hicieron uso de la violencia y le terminaron imponiendo la agenda a la oposición… Mataron al negro. El fin de semana pasado fueron demasiados rumores de los enemigos de Reyes Reyes que pusieron a circular el rumor de la “muerte” del ex gobernador larense, pero días después salió flamante en rueda de prensa para disipar toda esa campaña …A Diosdado se le “escapan” los caballos. Varios generales de su entorno (el pollo Carvajal, Rotondaro, Rodríguez Torres) han “roto” con la revolución. Todos ex ministros de Maduro y hoy estan cantando más que un “canario” y cooperando para tumbarlo… Se cierra el círculo. Solo quienes tengan verdadera convicción socialista y tengan “guáramo” para enfrentar al mismo EEUU en la a puesta de establecer un “socialismo revolucionario” serán los nuevos ministros de Nicolás Maduro. Los asesores cubanos han sugerido girar a la vía radical ante el cerco o bloqueo planteado por los “yanquis… ¿Por qué la FANB está con Maduro? En sectores castrenses se les hace muy difícil digerir el discurso de la oposición porque impulsan la intervención armada contra el país. No entienden como pretenden gozar del aprecio de los militares, que son formados con un sentimiento “nacionalista” y con principios fundados en la inquebrantable soberanía Nacional. Es un “Tótem Sagrado” no negociable en ninguna circunstancia, es el verdadero legado de Bolívar y defendido por Chávez… Macario Diputado. Este dirigente opositor ha pasado a sustituir en el Parlamento Nacional a quien fuera hombre de confianza de HF, el “comando” Teodoro Campos. Dicen que emigró a tierras sureñas después de ser plantado por Vente Venezuela y ser descartado por AP. En el entorno de Falcón es considerado “traidor”… Florido en campaña. Se le ha visto en visitas al estado tratando de formar equipo y en reuniones con dirigentes de todas las tendencias. De lo que no duda nadie es que cuenta con fuerza financiera para salir a dar la pelea. Dicen que “Gualo” juega de bajo perfil en VP para facilitar el “cuadre” de la militancia naranja con este candidato… Zambrano de AD juega a marcar personalmente a Guaidó para poder contar con su respaldo a la Gobernación de Lara. El “turco” Ramos tiene en la contabilidad para AD la jefatura de Lara y en conversaciones con Florido lo habría convidado a aspirar la alcaldía de Iribarren con el apoyo de AD. Quien nunca sería candidato de la tolda blanca es Alfredo Ramos por una vieja factura pendiente de la campaña pasada. La militancia blanca lo odia… El “chato” Guédez embajador. Fue nombrado representante de Guaidó en Marruecos como parte de las “negociaciones” de la CR y pieza de Andrés Velásquez en el ajedrez político. En Lara esperan que le dé la cara a la justicia por “presunto” delito de estafa en el caso de edificios construidos en el triangulo del este, donde cientos de personas perdieron su dinero y fueron estafadas por la constructora donde aparece como socio… En los rojos rojitos Chuchín no logra arrancar como presidente de la cámara y desde ya tiene rival para serrucharle la silla edilicia… El Consejo Legislativo nadie se percata de que existe como órgano público, nadie da la cara por tan importante institución, los diputados nadie los conoce y no se les ve por ningún lado… La gobernadora se le vio muy “movida” durante en el apagón y se observó recorriendo las instalaciones de Corpolelec y al frente de los operativos por surtir de agua a las comunidades. Intenta agarrar puntos pero es necesario que mueva la mata en su tren ejecutivo. No marchan a su ritmo.

Pablo Pueblo