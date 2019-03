“Guaros de Lara es la selección de Venezuela”. Jorge Hernández descarga sus “misiles” contra la FVB

El Presidente de la Organización “Guaros de Lara” es un empresario con mentalidad ganadora y, cual Rey Midas, “todo lo que toca se convierte en oro”, provocando “urticaria” dentro del mundo del baloncesto venezolano, y es que sus socios no lo quieren y se entiende: “esforzarse por el éxito tiene sus detractores”, dijo alguien una vez.

“Es impresionante que Guaros de Lara demuestre su carácter una vez más y su personalidad, clasificando a su tercer Final Four en cuatro años. Es el único equipo de Venezuela que está trabajando y cree en el baloncesto, además de creer en su filosofía y en lo que está haciendo, sin competencia local. Otra vez está entre los cuatro equipos de América”, expresó con orgullo Jorge Hernández.

Hay una teoría que dice que “las oportunidades para el éxito ahora son menores”, pero para la gran mayoría de emprendedores en el mundo “más que falta de oportunidades hay es falta de imaginación”, y eso cala muy bien con el perfil del propietario del actual equipo campeón de la LPB.

Jorge Hernández no disimula su poca afinidad con los dirigentes de la Federación Venezolana de Baloncesto, una relación que terminó de quebrarse antes que la comisión actual, presidida por el entrenador Bruno D´Adezzio, tome el bastón de unas confusas elecciones.

“Yo realmente no creo en la Federación de Bruno D´Addezio. Pienso que es nefasta, no saben lo que están haciendo y han acabado con el baloncesto en Venezuela. No creemos en nada de lo que están haciendo. Estoy convencido de que no sirven los dirigentes que se encuentran ahora mismo, no comulgo con ellos y tampoco los acompaño”, sentenció con tono “Guaro” Hernández.

“Nosotros estamos representando al estado Lara. No representamos a la Liga Profesional porque los nueve socios que tengo no apoyan a Guaros, no tenemos ningún tipo de respaldo por parte de ellos”, explica el dirigente durante su estadía en Buenos Aires, donde por cierto fue “agredido” por fanáticos del San Lorenzo, equipo que “probó” la derrota a expensa de Guaros de Lara durante el cuadrangular semifinal de la Liga de las Américas.

Definitivamente si usted va a alcanzar el éxito solo lo conseguirá mediante un esfuerzo extraordinario, que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer. Y es que desde que Jorge Hernández adquirió el equipo “crepuscular” de Baloncesto, muchos dueños de las divisas rivales con mente “conservadora” tuvieron sus reservas, por lo “atrevido y osado” del joven empresario, que llegó para cambiar la manera de ver esta disciplina en Venezuela y convertirla en todo un espectáculo al mejor estilo NBA.

“Guaros de Lara es la selección de Venezuela. Hicimos un aporte inmenso en contra de los hatters que pueda tener yo o el mismo Guaros. Venezuela clasificó al Mundial de China gracias a Guaros de Lara y gracias a Jorge Hernández. El esfuerzo que hizo uno para que el equipo se encuentre unido es inmenso, reconocido por algunos y por otros no. Vamos a encarar la representación con mucha seriedad, yo espero que pasemos de fase, confío mucho en ellos”, asegura con mente positiva Hernández.

¿Quién se hace cargo de la clasificación a China 2019?

Los últimos acontecimientos de la selección nacional en las ventanas de clasificación, dejaron una real exposición de la clase dirigencial que gobierna en el baloncesto latino. Aprovechando el “desorden”, Hernández toma ventaja para adueñarse de la situación.

“La Federación de Venezuela es un desastre desde que salió Carmelo Cortéz. Los actuales dirigentes no tienen un norte definido, no saben lo que están haciendo. Aunque la selección nacional, que es Guaros de Lara, ya sabían lo que querían y tenían planificado lo que buscaban. Es una clasificación programada por Guaros; los resultados están a la vista”, declaró Jorge Hernández a una radio en Buenos Aires.

A cinco meses de iniciarse el camino hacia la Copa del Mundo, en Venezuela se abre una pelea por el “dominio” del equipo nacional que mejores beneficios obtuvo en épocas de división extrema, y es allí donde muchos le reconocen el trabajo a Jorge Hernández, quien se ha comido “las verdes” y algunos querrán que no se coma las maduras.

“Después de la Liga de las Américas nos vamos a ocupar de la preparación que debe hacer la selección nacional. Estamos buscando dónde se va a concentrar el equipo. Seguramente vamos a competir y dar lo mejor de nosotros. Conozco a estos jugadores, será difícil deshacerse de Venezuela en el Mundial. Guaros tiene jugadores, el cuerpo técnico y el médico, todos forman parte”, informó Jorge Hernández.

“A veces me confundo si hablo de Guaros o de la selección nacional”, cierra con su particular y vehemente estilo este joven emprendedor que tantas satisfacciones le ha brindado a la fanaticada del estado Lara, y que inexorablemente está “condenado al éxito”.

NB