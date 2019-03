Profesores universitarios seguirán en la calle hasta que les paguen

La Presidenta de la Asociación de Profesores Apucla, Deborah Velásquez, informó que el 13 de marzo recibieron un oficio, donde se les exigía a las autoridades universitarias que debían llenar un reconocimiento tácito.

El documento enviado era para confirmar la presidencia de Nicolás Maduro, decidieron no acatar la orden y no fue enviado a la fecha, debido a esto, los profesores y trabajadores de la universidad no han recibido ningún pago.

Deborah afirmó que no firmaron el oficio debido a que “Quien es reconocido en cualquier posición, no pueden pedir que lo reconozcan”, dando a destacar que hasta no recibir los pagos correspondientes se mantendrán en la calle.