Claudio Fermín a Guaido: “No me gustan las ofertas engañosas, van dos meses y no se ha hecho nada”

El dirigente político y excandidato presidencial Claudio Fermín, dijo durante una entrevista dada a Globovisión en el programa Vladimir a la 1 que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó “debería aprovechar su capacidad de convocatoria para negociar con el gobierno”, al mismo tiempo criticó que la estrategia opositora centrada en una promesa de generar un cambio en Miraflores aún no se ha dado.

“No me gustan las oferta engañosas, van dos meses desde que se juramentó y no ha generado soluciones. El haber asegurado que entraría la ayuda humanitaria si o si fue una promesa y nada, se dejó traspasar la idea de que a partir del ingreso de la ayuda humanitaria iba haber un cambio de gobierno; e imaginamos que al llegar al hospital encontraríamos alcohol, gasas y todo lo que necesitamos”, sostuvo.

“No quiero que me engañen sino que den una vía cierta, mucha gente estaba de acuerdo con una intervención militar, mucha gente decía eso está listo y después uno escucha al señor Elliott Abrams (encargado de los asuntos de Venezuela de Estados Unidos) decir que ahora eso no es y será un año, mucha gente se emocionaba con que la intervención militar y se creó la expectativa que ya estaba lista y veo a la FANB sigue cohesionada”, subrayó el político.

Fermín mostró preocupación por la situación económica del país, aseveró que la población “no aguanta esto por más tiempo”. “Cómo es posible que empezamos con dos asambleas, dos tribunales y ahora tenemos dos presidentes, estos conflicto institucionales no pueden seguir para alimentar el mercado del poder político (…) el pueblo está harto del mal gobierno, cómo se explica que con todos los poderes y con 20 años de gobierno la respuesta sea tan nula ante los problemas”, acotó.

Para dirimir la tensión política, Fermín propuso llamar al país a una consulta para que sea el pueblo quien decida sobre un nuevo presidente de la República, “es mejor así que esperar en dos años un referéndum” (a Maduro). “No veo porque no podemos ir a una consulta, sin heridos sin muertos. La mayoría del pueblo chavista quiere un cambio, todos estamos pasando hambre, en esto deben participar todos, yo levo 20 años siendo opositor a este gobierno y fui a votar el pasado 20 de mayo para un cambio, y yo digo que todos los sectores deben sentarse, hay muchos liderazgos ‘pajareando’ en el exterior, en Miami, Madrid, Colombia, no me refiero a los que están pasando trabajo”, dijo.

Del anuncio del Ejecutivo de cambio de gabinete también opinó que el gobierno “ya tiene su gabinete, lo que no veo es el gabinete de Guaidó”. Destacó que la estrategia liderada por Juan Guaidó no ha dado resultados “ya van dos meses y no se ha hecho nada“, dijo.

Sobre el diagnostico en Venezuela señaló que “es severo con un desabastecimiento de medicina, comida y la violencia que hace que la sociedad reclame soluciones inmediatas”. “Esto hace que el lenguaje de la prontitud sea tomado por una sociedad que está envuelta en una crisis”, agregó Fermín.

Precisó que en el país el sistema de salud está más agravado, “No hay medicinas en las farmacias, y cuando las personas va a comprar no recibe ni bolsas para llevarse las cosas”. “Los problemas están a flor de día, y no estamos aquí para mencionar los problemas que ya el venezolano vive y siente”.

También mencionó que los dirigentes sindicales, dirigentes comunitarios, el periodista, el locutor cada vez están siendo mas atacados por ser los mensajeros de todo lo que pasa en el país, como si atacándolos se va acabar el mensaje.

“Ya nadie cree en la palabra de Nicolás Maduro porque carece de aliados en el exterior.

Concluyó que se ha deteriorado y se ha perdido mas tiempo en la represión y opresión, alegando que “vamos a ver si el cambio de gabinete se dará para crear cambios positivos en el país”