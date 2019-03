EEUU considera prohibir transacciones con MasterCard y Visa en Venezuela según la agencia Reuters

La agencia de noticias Reuters aseguró que EE. UU. estaría considerando imponer sanciones financieras que podrían prohibir uso de Visa y MasterCard en Venezuela

La agencia de noticia Reuters informó a través de su cuenta en Twitter que Estados Unidos estaría considerando restringir las transacciones con las tarjetas MasterCard y Visa en Venezuela.

El tuit publicado por Reuters indica que “los Estados Unidos están considerando imponer sanciones financieras que podrían prohibir que Visa, MasterCard y otras instituciones financieras procesen transacciones en Venezuela”.

The United States is considering imposing financial sanctions that could prohibit Visa, Mastercard and other financial institutions from processing transactions in #Venezuela

Reuters Venezuela