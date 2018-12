¡Brisa fresca! La que nos regaló Stefany Gutiérrez en Tailandia. La muchacha de verdad se botó en todos sentidos, desde su estupenda estampa que paseó con una elegante pasarela hasta esa seguridad que derrochó con una repuesta muy a lugar.

Asombró a muchos (me incluyo) y hoy la aplaudo de pie. Por cierto, me comentan que quien ha estado como muy bajo perfil en este triunfo es El Zar, cuando se sabe que fue él quien no desamparó a la joven ni de noche ni de día, como el Ángel de la Guarda. Cuentan, que hasta las maletas le preparó, se ocupó del traje típico, del maquillaje.

No es ningún secreto el apoyo brindado hasta lo último. No la dejó con el “paquete” sola,como ocurrió con Mariem (aunque ésta quiso luego desmentir, quizás presionada por “el comité”, pero la verdad siempre queda arriba como el aceite en el agua). Con Stefany se cierra, con la vara en alto, el Ciclo Sousa… Hay una gran incógnita: ¿Será verdad que los ejecutivos de VV y el Zar se reunieron con los dueños del Miss universo la pasada semana? Ambos, según, van por la franquicia. Oferta y demanda por los derechos y ¿El mazo se inclinara a favor de…?.. En cuanto al certamen de Osmel, aunque digan lo que digan aún no tiene quien lo transmita pues ya se sabe que lo de Netflix fue un cuento lingón. Lo que no es “leyenda” es el disgusto de la Dimensión Latina al sentirse minimizados en el Miss Venezuela.

Estuvieron más invisible que el “hombre ídem”, lo que sin duda fue una ofensa. Bueno, ya lo dije pues me reclamaron haberlo obviado en el anterior obituario, aunque me dicen que regresé muy lapidario, ¡Ah pues!, ¿ahora a quienes expresan verdades lo tildan así? Lo asumo, pues Sepulturero va con tumba y ésta se corona con una lápida. Además por la verdad murió el que está a punto de nacer en pocos días… Sigo en mis quehaceres que justamente son las ¡Tumbas tumbas!.