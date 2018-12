El “ataja perros” por la presidencia de la AN y otras cosas más contadas por Pablo Pueblo (opinión)

La Política y la deuda externa.

El financiamiento o la búsqueda de dinero fresco ha llevado al gobierno a “negociar en la sombra” con todos los gobiernos, incluyendo la administración de Trump, y en esa estrategia ha impedido caer en “default” o impagos de la deuda externa. Con “el agua en el cuello” se hace difícil encontrar condiciones favorables de financiamiento y se incurre en endeudamientos mas onerosos que comprometen a la República.

Por eso la importancia de tener controles, como el que le corresponde a la Asamblea Nacional o al Poder legislativo, de revisar y autorizar endeudamientos externos. Seria sano que se pudiera establecer un dialogo oposición y gobierno, en reconocerse mutuamente y generar un clima de estabilización política beneficioso para todos. Si en el 2019 ambos sectores políticos insisten en el enfrentamiento, se agravará la crisis a “proporciones inimaginables” y esto empezará a gravitar en la propia existencia de la República, que se desmoronará y hará posible el hecho de que potencias extranjeras vean la posibilidad de asaltar y repartirse el botín, de un Estado en vías de desaparición como ya se observa en el Arco Minero, donde “garimpeiros y Grupos armados irregulares” penetran nuestro territorio sin ningún control por parte de nuestra Fuerza Armada, que está más pendiente de la frontera con Colombia

Desde el callejón

Política. Comienza el “ataja perros” por la directiva de la AN. Desde AD, UNT y PJ se reúnen para tratar de impedir que la nueva directiva del ente legislativo quede en manos de VP, ya que temen que ese órgano tome nuevamente el rumbo de la “guarimba” del 2017… Ultima hora. Se podrían lograr acuerdos y entregarle la Presidencia de la AN para VP, Primera Vice Presidencia AD y Segunda Vice Presidencia para UNT… El país político sigue sin entender la crisis que amenaza gravemente la propia existencia del Estado, de continuar la “hiperinflación” se estaría apostando a la desaparición del menguado aparato industrial y comercial. La única manera de detener este deterioro es un acuerdo político para estabilizar económicamente y producir un respiro… Muy Doloroso y de mucho impacto nacional e internacional la muerte de los peloteros de Cardenales de Lara Luis Valbuena y José Castillo, dos Grandes Ligas consagrados, peloteros muy apreciados y queridos por la afición venezolana. Esta tragedia creó un luto de grandes arraigos y debe llamar la atención del descuido y falta de vigilancia de nuestras autopistas y carreteras. En tiempos de Lappi y Salas Romer (aunque en Carabobo se aprecia cierta preocupación de Laccava por atenuar el peligro) no se veía eso porque había vigilancia permanente, la descentralización tenía sus logros palpables… Por un lado, miembros del gobierno se sienten amenazados y prácticamente acorralados con las “sanciones” aplicadas por el gobierno norteamericano y apoyado por el Grupo de Lima y parte de la oposición venezolana. Así será difícil construir puentes de entendimiento con el gobierno venezolano… Frente a las amenazas se trata de intimidar con enfrentarse bélicamente y hacen “juegos de guerra”, invitando a potencias extranjeras a “apoyar” tanto al gobierno como la oposición ¿Quién gana con una guerra? Miles de intereses oscuros estarían detrás de ese tinglado “terrorista” y el pueblo es la principal víctima… El trío. Así se sienten de poderosos los partidos AD, VP y UNT, que todo acuerdo debe pasar por sus manos para poder tener validez en las discusiones con la oposición. Los demás partidos quedan relegados a someterse a esta “triada” y esto podría dar nacimiento a otro “bloque” en el seno de la oposición… Debacle la que acaba de ocurrir para la oposición en las elecciones municipales, con el llamado a “no votar” por parte de sectores opositores recalcitrantes, que impidieron que se pudiera alcanzar una mayoría aplastante en 335 Cámaras Municipales. Se ganó en Chacao y El Hatillo, lo cual derrumba la tesis de que no se puede ganar al gobierno. Uno se pregunta ¿Quién pagará tanto daño e irresponsabilidad?… La Concertación Humanista por el Cambio volvió a sacar alrededor de un millón de votos, en un clima y en condiciones nada favorables. Son los promotores del voto. Se enfrentaron a la maquinaria “roja” sin recursos y sin que nadie asumiera el liderazgo de esas elecciones. Podría ser el nacimiento de un bloque que se consolide como opción opositora… A nivel local el llamado a “no votar”, que vino acompañado de una gira de María Corina Machado, perjudicó notablemente a sectores opositores que pujaban por mantener varias concejalías en el estado Lara… El PSUV con una votación muy menguada, se quedó con el control de todas las cámaras municipales… Llama la atención que sin anunciar los resultados oficiales por parte del CNE, se procedió a juramentar a los nuevos concejales, siendo que en la parroquia Santa Rosa de Barquisimeto el resultado fue “ajustado” aun con la elevada abstención, y fue la única parroquia de Iribarren donde pudo la oposición haber ganado si sectores de clase media se hubieran animado a votar. En el resto de las Parroquias la diferencia fue “muy grande”, lo que permitió al PSUV obtener todos los concejales lista, y “raspar” a quién tenía más de 18 años de vida parlamentaria, Omar Jiménez… Chuchín se coló por los “palos” y vuelve a la presidencia de la Cámara municipal. Dicen que tiene un “mandato” de no ponérsela fácil a Luis Jonás, por eso recibió apoyo de la Almiranta… Se va Comando. En estos días sacó el “hacha de la guerra” el diputado de Avanzada Progresista, Coronel Teodoro Campos, quien al parecer se enteró muy tarde los “acercamientos” de su partido con el gobierno. Afirmó que “se separa” con otros diputados de AP porque no comparten la línea de dialogar con el Maduro, y rechaza así la línea de Henri Falcón de quien fue su Secretario de Gobierno durante 5 años. A “Comando” lo vieron caminando con María Corina en la última marcha de Lara llamando a no votar. También lo han visto en reuniones por el Este de la ciudad con la ex directora de HF llamada Marielis… Por cierto que a los ex directores del tren ejecutivo de Falcón no se les vio “por ningún lado” en esta campaña, y casi todos viven en el exterior disfrutando de las prebendas de más de 16 años de gobierno, y esto afectó a un partido nacido “a la sombra del poder” como AP. Tremendo reto tiene por delante quien aspira a ser Presidente de “transición”, para poder consolidar su liderazgo en Lara.

PABLO PUEBLO