Nicolás Maduro: “La Asamblea Nacional se secó, eso no sirve para nada”

El presidente Nicolás Maduro destacó que la participación en las elecciones municipales del pasado 9 de diciembre marcaron un récord en las de su tipo, considerando los tres comicios realizados desde el año 2000.

Con respecto al Parlamento venezolano dijo: “La AN se secó, eso no sirve para nada. No hay ni para reciclar. La destruyeron, no fue culpa de nosotros. No tiene ni la credibilidad de los votantes de la oposición, tiene 80% de repudio. Le reclaman su incapacidad”.

El mandatario destacó que se trató de una “elección impecable desde el punto de vista logístico” y recordó que “es la tercera elección en este tipo de concejos municipales, separadas, desde la primera en el año 2000”.

Defendió que siempre le pareció oportuno separarlas, “a pesar (de) que mucha gente opina que no. Me parecía oportuno que los líderes sociales se elijan en unas elecciones únicas, no bajo la mampara de la elección de presidencia de la República… Que los líderes locales fueran a buscar su voto directamente”.

“Es la tercera oportunidad” y es “la mejor de todas”, reiteró con respecto a los comicios, tras señalar: “Es la de mayor. Hemos roto récord de participación en elecciones de este tipo”.

Dijo que en 2000, el porcentaje de participación fue del 23%, “hicimos el referéndum sindical, y a pesar de la polarización votó el 23%; se eligieron consejos municipales con el nuevo concepto; segunda, en 2005 y participó el 25%. En esta oportunidad participó alrededor del 28%”.

Sostuvo que se reflejó un “resultado positivo” y destacó que “hemos obtenido casi el 90% de los cargos. Las fuerzas del Polo Patriótico han obtenido sumadas el 75% de los votos. ¡Eso no se puede desdeñar!” Agregó: “No soy un fantasma ni soy un zombi. ¡Somos de verdad y estamos bien vivos!”.

Admitió igualmente que los comicios no tuvieron la campaña que en otras elecciones: “No hicimos una campaña grandilocuente. Yo no me involucré. Dejamos la capacidad de campaña y de movilización en el líder local, en los anónimos, en los que ustedes no conocen”.

“Me dicen todos los días: dictador”

Destacó además que Venezuela es “una democracia que hace su elección número veinticinco. Es un medidor. Hay cosas para medir. En EEUU al presidente no lo elige el pueblo, en Venezuela sí”.

Dijo además que “en 20 años nos han acusado de querer imponer una autocracia, una dictadura. A Chávez lo acusaron de dictador. A mí me dicen lo mismo todos los días: el dictador Maduro. Lo dicen los enemigos de Chávez y los enemigos de Venezuela”.

Argumentó, sin embargo: “Yo siempre digo, como dijo en la ONU: ¿cómo puede ser dictador un hombre como yo que viene de las bases populares, surgen de las élites -civiles o militares. ¿Cómo puede ser dictador alguien que se ha educado en la lucha estudiantil? Me forjé en la lucha de la democracia de los barrios. Siempre en la democracia. En la lucha de la democracia sindical”.

“En el período que me ha tocado de han hecho nueve elecciones. Se han hecho tantas como en EEUU. Hemos ganado ocho, y perdimos una. Nos dolió”, indicó.

