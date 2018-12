EEUU calificó como “profundamente defectuosas” las elecciones de concejales de Venezuela

Estados Unidos (EEUU) calificó como “profundamente defectuosas” las elecciones de concejales celebradas este domingo, en las que el oficialismo ganó la mayoría de los cargos en disputa y hubo una abstención de 72,6%.

“Las elecciones de concejos municipales, en las que el régimen (de) Maduro desacreditó a los partidos de oposición fueron profundamente defectuosas (…)”, escribió en Twitter la Embajada estadounidense en Caracas.

The #Maduro regime’s profoundly flawed municipal councils elections arbitrarily disqualified all major opposition parties. We stand with those committed to democracy, in spite of the challenges. We call on the regime to restore a democratic path in #Venezuela.

