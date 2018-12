Dolor y tristeza: Fanáticos de los Cardenales de Lara lloran por la pérdida de sus peloteros

Desde la propia madrugada de este viernes un nutrido grupo de fanáticos de los Pájaros Rojos se acercaron al estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, para conocer más detalles del trágico accidente en la carretera que conduce a San Felipe, y en donde murieron los peloteros José Castillo y Luis Valbuena.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el del señor Alexander Suarez, quien pertenece a la Academia “El Nido del Cardenal”, y lleva muchos años acudiendo al estadio horas antes de cada juego, para compartir con los jugadores y ayudar en cualquier tarea que se requiera para cada jornada peloteril.

“Esto pega duro, muy duro. Tengo años conociendo a los jugadores y ellos siempre se llevaban bien con nosotros, tanto Luis Valbuena como José Castillo. No tengo Palabras en este momento. Cuando nos enteramos esta madrugada todos los que siempre venimos al estadio para esperar el autobús del equipo nos pusimos a llorar”, expreso con lagrimas Alexander.

“Estoy conmocionada con esta terrible noticia. Me levanté con esta tragedia que nos causa mucho dolor. Estamos esperando en el estadio del Cardenales para rendirles un homenaje, un adiós a Luis y a José. Ellos son nuestros héroes”, exclamó con tristeza Nayibe Meléndez, quien aprovechó para llamar la atención sobre las medidas de precaución que se deben tomar cuando transitamos por las carreteras. “No es nada fácil lo que estamos viviendo. Me siento triste”.

Luz Infante es una fiel fanática de su equipo de beisbol, y más aun de los Cardenales de Lara, y no pudo ocultar su profunda tristeza por la muerte de los peloteros. “Esto me duele demasiado. Cuando me enteré del accidente dije ¡no puede ser, no puede ser! Mi hijo adora este equipo y se identifica con la forma de jugar de Luis Valbuena. El trabaja aquí en el estadio”, dijo Infante quien lamenta que estos jóvenes jugadores tengan que morir.

Hoy en la tarde se realizará un homenaje póstumo a los peloteros fallecidos, con una misa de cuerpo presente en el estadio Antonio Herrera Gutierrez, donde los fanáticos del Cardenales de Lara, así como la gerencia y autoridades regionales, darán su ultimo adiós a Luis Valbuena y José Castillo.

NB