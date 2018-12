91 venezolanos provenientes de Chile arribaron este lunes con el Plan Vuelta a la Patria

El canciller de la República, Jorge Arreaza informó este lunes que 91 venezolanos que se encontraban en Chile regresaron al país gracias al Plan Vuelta a La Patria, además agregó que este es el segundo vuelo de venezolanos que proceden del país sureño.

“El Plan Vuelta a la Patria del presidente Nicolás Maduro trajo a casa a 91 compatriotas en el segundo vuelo procedente de Chile. Hermanos venezolanos que regresan a su patria después de amargas experiencias y frustraciones”, escribió el canciller a través de su cuenta en Twitter.

El presidente de la República, Nicolás Maduro propuso diseñar el “Plan Vuelta a la Patria”, debido a una “campaña de xenofobia y discriminación” para “atender a los connacionales que han sido víctimas de la manipulación mediática que los hizo migrar, perder su patrimonio y calidad de vida, con el propósito de brindar condiciones para su regreso al país”.

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez reafirmó el carácter humanista y sensible del Plan Vuelta a la Patria que da prioridad a familias y niños. “Tenemos una humanista misión, como esta de retornar a la patria, para aquellos que no encontraron cabida o no encontraron trabajo. No pudieron quedarse, entre otras cosas. Muchas veces, tenemos casos de añoranza familiar y cultural. Por su ambiente, por su comunidad, por su familia”, expresó.

Wladimir Sánchez, quien estuvo en el país chileno dos meses expresó que esta muy emocionado puesto que es una época muy bonita en Venezuela y que reencontrarse con su familia en esta fecha, es muy importante, afirmó estar feliz de regresar a su casa y seguir luchando, así como otros ciudadanos que retornaron a la tierra de Simón Bolívar.

Globovision