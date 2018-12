Diputado Jesús Superlano PPT: “Los niveles de corrupción en Mercabar son impresionantes, es el nido de los bachaqueros”

Para el secretario general del partido Patria Para Todos en Lara, “en cualquier parte de Barquisimeto el servicio del transporte es un desastre, y eso le está haciendo mucho daño al alcalde Luis Jonás Reyes”.

Jesús Superlano (JS) a quien también se le conoce como “Chinolo”, en entrevista con el periodista José Israel González (JIG), afirmó que “la basura se está comiendo la gestión de la alcaldesa del municipio Palavecino, Mirna Vies, quien está raspada”, y anunció sorpresas con hechos irregulares durante el mandato del ex gobernador Henri Falcón.

JIG: ¿Matrimonio o “concubinato” con el Gran Polo Patriótico?

JS: Nuestra alianza no gira en torno al PSUV, gira en torno al socialismo. Nuestra alianza siempre ha sido con los sectores revolucionarios. Hay unos que intentan decir que la alianza es con el Gran Polo, por lo menos desde el partido PPT nunca ha sido en torno al PSUV. Siempre es con los movimientos sociales, frentes, colectivos, partidos políticos, asociaciones civiles y comunas.

JIG: Si la alianza de ustedes se fundamenta en un modelo político socialista, quiere decir que el socialismo a veces anda bien y a veces anda mal (porque ustedes a veces logran alianzas y a veces no). Entonces, ¿Por qué ahora no hay alianza con el socialismo? ¿Está mal el socialismo en Venezuela?

JS: En estos momentos en varios sectores no hay socialismo, por ejemplo con el problema del gas. Si ustedes revisan al oeste de la ciudad ya hay protestas a esta hora, pero en los restaurantes no protestan por gas, ni en las panaderías o Sambil. Curiosamente obtienen este servicio y nosotros presumimos que actúan ilegalmente.

JIG: Pero eso también ocurre en otros aspectos. Mucha gente no puede comer carne porque no hay, ya que al estar regulada los carniceros se niegan a venderla a precio regulado. Entonces, yo no he visto ningún restaurante que diga que no tiene carne.

JS: Esta bien, pero ¿El gas por qué? Si el estado venezolano lo paga para que los sectores lo obtengan de una manera más económica.

JIG: ¿En el país hay socialismo pero el que dirige el gas es capitalista?

JS: ¡Si es capitalista está raspado!, porque si no, no hubieran protestas ¿Por qué protesta la mayoría de la gente en el oeste de la cuidad? ¿Por qué protesta la gente del norte? ¿Por qué no protestan en el Sambil? ¿Cómo consiguen el gas? Hay tenemos que revisar. Yo se lo he dicho en lo personal a la gobernadora y en el Consejo Legislativo en plena sesión. Incluso, se lo dije a la jefa encargada de la planta de gas en el estado Lara.

JIG: ¿Que le dijiste?

JS: Le pregunté ¿Hay socialismo en el servicio del gas? Y ella me dijo que sí.

JIG: Pero tenias que preguntarle primero ¿usted es socialista?

JS: Se lo dijimos y ella dijo que sí, pero nosotros pensamos que no. No hay un equilibrio en el servicio del gas y esa son las cosas que nos separan. Tú decías que en unos momentos vamos aliados y en otros no; bueno, en el momento que creemos que no hay riesgos para la revolución vamos a estar ahí. En este momento electoral colocamos nuestros candidatos. Incluso, nuestro partido político tiene dirigentes en distintas áreas. Estudiantiles, deportivos.

JIG: Julián Castillo, por ejemplo, y lo menciono además porque va a dar una buena batalla con el concejal Carmona ¿Cómo negarle la trayectoria a Julián Castillo?

JS: Son cosas como esa, en Barquisimeto y en todo el territorio de Lara. En el municipio Simón Planas por ejemplo tenemos alianzas con la comuna “El Maizal”.

JIG: Ahora fíjate una cosa, cuando tú dices que en el gas no hay socialismo, entonces deberíamos decir también que en el servicio eléctrico no hay socialismo, en el de transporte no hay socialismo. ¿Entonces, realmente no hay socialismo, la excepción no es el gas?

JS: Nosotros lo hemos dicho nacionalmente, en el tema del transporte el alcalde de municipio le está haciendo bastante daño. Tienen una gaceta donde se supone que deberían cobrar cinco bolívares y realmente cobran 30 y hasta 50 bolívares. No lo digo yo nada más, en cualquier parte de Barquisimeto es un desastre el tema de transporte, cada día el barquisimetanos sufre más para llegar al sitio de su trabajo.

JIG: ¿Estás diciendo que el alcalde de Barquisimeto no es socialista?

JS: No está haciendo el socialismo ¿Por qué? revisemos Mercabar. En Mercabar tú compras un bulto de harina a un precio y te lo facturan a otro precio. Ejemplo: tú compras un bulto de harina en 200.000 soberanos pero cuando te dan la factura dice 10.000 soberanos.

JIG: ¿Estás haciendo una denuncia muy grave?

JS: Claro, eso es público y notorio.

JIG: Eso es un asunto muy grave ¿y el Seniat?

JS: El Seniat no actúa. El Sebin no actúa y esa es la verdad. Revisen en Mercabar lo que está sucediendo y lo digo con toda responsabilidad.

JIG: Es decir, ¿yo puedo ir a Mercabar en cualquier momento y hacer ese ejercicio?

JS: Ve y compruébalo.

JIG: ¿En cuanto me deberían vender el bulto de arroz?

JS: En 18.000 soberanos, pero lo venden hasta más de 100.000 soberanos.

JIG: Es decir, ¿los comerciantes de Mercabar facturan la mercancía que venden a precio regulado para cuidarse, pero lo que tú pagas es mucho más?

JS: Tres veces más caro. Yo lo he dicho y lo digo nuevamente, Mercabar es el nido del bachaqueros.

JIG: ¿Pero eso es corrupción?

JS: Es corrupción, ahí tiene que actuar alguien.

JIG: ¿Mercabar es una entidad que maneja la alcaldía?

JS: Pero está fallando.

JIG: ¿La corrupción en Mercabar es la excepción?

JS: Está sucediendo. Hablamos de Mercabar porque lo conocemos. Tuve la oportunidad de indagar y visitarlo. Creo que es el momento de corregir lo que se tenga que corregir y con esto no tengo nada contra alguien. Lo que decimos es que estamos en contra de la corrupción. Y los niveles de corrupción en Mercabar son impresionantes.

JIG: En los otros servicios públicos como por ejemplo el tema del agua ¿hay corrupción?

JS: Hay que decir algo. ¡La hidrológica de Lara tenía inversión cero! Henri Falcón acabó con la hidrológica, era el agua más cara de este país, donde los larenses cancelábamos y no nos llegaba el agua.

JIG: ¿Pero nadie lo acusó en la fiscalía?

JS: Aquí cada quien tiene cedula en mano y es mayor de edad. Cada quien es responsable de sus actos.

JIG: ¿Tú eres diputado y pudiste haberlo hecho?

JS: Por ahí vienen sorpresas. Dos sorpresas: Avenida Uruguay. Yo estoy investigando el tema de la Uruguay, cuanto gastaron y para donde se fue. Y el tema de Hidrolara, cómo compraban las bombas sumergibles, quienes se las llevaban, donde facturaban. Ahora, recuerda que yo lo que tengo son 5 meses en este cargo.

JIG: ¿Vas a ir a la fiscalía acusar a Henri Falcón?

JS: Voy a ir y con pruebas. No es algo de fanatismo, ni que yo tenga algo contra Henri Falcón. También hay que reconocer que en Hidrolara la gobernadora está haciendo un gran esfuerzo para recuperar la hidrológica. La cantidad de pozos que se han recuperado, la cantidad de bombas que se están comprando, de cables. Este señor Henri Falcón cobraba el servicio del agua pero no lo invertía a la hidrológica. Hay que recordar el tema de las “guarimbas”, el tema de financiamientos, recordemos los bochinches que hacía, el tema del “marketing”.

JIG: ¿Tú estás hablando de Henri Falcón o de Lacava?

JS: De Henri Falcón.

JIG: Pero Lacava invierte en show.

JS: Quien no reconozca que Lacava ha recuperado…

JIG: ¿Y la alcaldesa Mirna Vies en el municipio Palavecino?

JS: Para nosotros no lo está haciendo, el tema de la basura es un fracaso.

JIG: ¿Fracasó la gestión de Mirna Vies?

JS: ¡Para el PPT Mirna Vies está raspada!. Una alcaldía que rescatamos de la derecha y que ahora el tema de la basura se está comiendo la gestión de la alcaldesa.

JIG: Ustedes que apoyaron a Mirna Vies y que además forma parte del Gran Polo Patriótico, dijiste “esta raspada”. ¿Fracasó como alcaldesa y lo que lleva es un año de gestión?

JS: Son decisiones muy políticas ¿Por qué decidimos apoyar a la profesora Mirna? Porque había riesgos de que la revolución no triunfara. Recordemos quien iba como candidato contra la profesora Mirna y ¿Qué era lo que más deseaba el partido PPT? Derrotar al señor Barreras, que era uno de los máximos colaboradores de las “guarimbas” en ese municipio.

JIG: ¿Están arrepentidos hoy de haberla apoyado?

JS: No es tanto arrepentirnos, sino que no es lo que nosotros esperábamos.

JIG: Y la evaluación que ustedes hacen al alcalde de Barquisimeto ¿también está raspado o lo aprueban?

JS: En algunos sectores está mal. Por ejemplo, el sector de transporte, el caso Mercabar está mal. Hay cosas ahí que están sucediendo y que el compañero no ha dado soluciones.

JIG: Pero, ¿le reconocen el esfuerzo que está haciendo?

JS: Esta haciendo un esfuerzo

JIG: ¿Por qué lo dices con cierta tristeza?

JS: Porque le falta. ¡Le falta más autoridad!. Yo siendo el alcalde del municipio lo primero que hago es montarme en las rutas para ver quien está haciendo el trabajo y quien no lo está haciendo. Ya a estas alturas es para que el alcalde esté en Mercabar viendo que allí ocurre. Los cementerios de esta ciudad, ¿Qué está pasando? Todo se lo roban.

JIG: ¿Se roban los muertos? ¿Qué hacen con los muertos?

JS: ¡Hay algunos que hacen magia negra!

JIG: ¿Estás hablando que le falta autoridad al alcalde de Barquisimeto, y veo que eres severo a la evaluación que le haces, pero no eres tan severo con la gobernadora?

JS: Tengo que reconocer el esfuerzo que ha hecho el alcalde Luis Jonás en la recuperación de las plazas de la ciudad. La plaza Bolívar se recuperó, se le puso wi-fi, la plaza Lara se está asfaltando…

JIG: ¿Hay mucha basura?

JS: (Risas)…

JIG: ¿Por qué te ríes?

JS: Porque hay temas que no están funcionando, como el tema de la basura; y de manera constructiva, que no se vea como Jesús Superlano está atacando al alcalde Luis Jonás. A estas alturas era para que el director de la AMTT (autoridad de transporte municipal) Lino Rodríguez estuviera en las comunidades, las paradas, y si se ha reunido ¿Qué resultados hay?

JIG: Quisiera tocar el tema electoral. El 9 de diciembre hay elecciones a concejales.

JS: Si, la oposición fracaso en el tema electoral ¿Por qué? porque no tienen un plan electoral. En cambio a nosotros los revolucionarios no hay nada más contento que celebrar elecciones.

JIG: ¿Pero dicen las encuestas que el PSUV va arrasar y que el PPT no tiene mucho chance?

JS: Las encuestas decían que Chávez perdía las elecciones y no fue así. ¡Yo no creo mucho en las encuestas!

JIG: ¿Por qué?

JS: Depende de quién las haga

JIG: Eso es otra cosa.

