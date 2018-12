Llegó el vestido de la Divina Pastora para la visita 163 a Barquisimeto

En medio de la celebración de la Eucaristía de este sábado 1 de diciembre, se hizo la entrega del vestido que usará la Divina Pastora, Patrona de la feligresía católica larense, el próximo 14 de enero de 2019 en su visita 163, el cual fue confeccionado por la Zona Pastoral Inmaculada de El Tocuyo, municipio Morán.

El capellán Jesús Hermosillo, antes de realizarse la ofrenda, recordó pasajes bíblicos de Jesús, donde invitaba a brindar apoyo a los más necesitados.

“Estaba desnudo y me vistieron. Estaba desnudo y no me vistieron”, así se refirió al padre Hermosillo, quien luego explicó que en estás fechas la gente está pensando en comprar estrenos, pero también es buen momento para vestir al más necesitado, no solo con vestimenta si no con abrigo o comida.

Luego culminó extendiendo la invitación a los fieles a revestirse en las virtudes y la armadura de la fe.

El vestido fue recibido por el padre Badoglio Durán y el párroco de Santa Rosa, Humberto Tirado, en compañía de otros sacerdotes.

EL VESTIDO SERÁ DEVELADO EL PRÓXIMO 4 DE DICIEMBRE.

El Informador