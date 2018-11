Alex González se retirará jugando en el short contra Magallanes

Alex González solo tuvo una petición especial para el mánager Mike Rojas, una vez que se colocó el uniforme de los Leones del Caracas, en el encuentro que los melenudos disputaron ante los Tigres de Aragua, la semana pasada en Maracay, ciudad natal del ex grandeliga.

“Hablé con Mike y le pedí la oportunidad de cubrir el campocorto en mi último partido”, explicó el maracayero. “Tal vez 3 o 4 innings y dos turnos. Yo no vengo aquí a quitarle el puesto a nadie. Yo le dije que no estuviera pendiente en ponerme en el lineup todos los días, pero esa fue la posición en la cual comencé, quiero retirarme allí y eso fue lo único que le pedí”.

El infielder no puso ninguna otra condición a su participación en su última pasantía en la cueva de los felinos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la cual arrancó este miércoles contra los Bravos de Margarita cuando se marchó en blanco en cuatro turnos como bateador designado.

“No me sentí tan perdido”, admitió el ex grandeliga de los Marlins de Florida, quien tuvo dos años sin jugar béisbol. “Tuve mucho tiempo parado sin ver pitcheos rompientes y ver envíos veloces de 90 millas por hora. No es lo mismo un juego que una práctica de bateo. No me estaba entrenando a diario, pero la experiencia ayuda, siempre veo videos. Vale más que todo la experiencia y los turnos que uno ha visto”.

Si ese resumen curricular, a la cual hace referencia González, le permite tener una explosión ofensiva en el breve lapso que acompañará al elenco de Rojas, no habrá cambio en los planes. El curtido pelotero se retirará frente a los Navegantes del Magallanes, el viernes, en el Estadio Universitario y después se marchará para su casa, en Estados Unidos, independientemente de la cosecha que logre.

“Si agarro veinte turnos y me voy con 20 hits, no va a cambiar nada”, sentenció el aragüeño. “Es una decisión que ya tomé. Será lamentable y doloroso dejar el equipo así porque siempre me quedo hasta el final, pero ya es una decisión tomada. Capaz si llegaba un poco antes, los planes hubieran sido otros”.

González consiguió lo que tanto quería que era decir adiós a la afición de los capitalinos en una breve gira y pudo llegar a feliz término con la gerencia, después de varios desencuentros que trascendieron a la luz pública en redes sociales y en la cual tuvo que pedir su libertad, pero en definitiva humo blanco.

“No me iba a ir sin despedirme de la afición y el equipo que me ha dado tanto”, concluyó González, quien se retirará después de 16 temporadas en la LVBP.

LVBP