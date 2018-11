Ronald Acuña Jr. y Jesús Aguilar reciben el premio Luis Aparicio

Nueve días después de la fecha acostumbrada para entregar el galardón; que reconoce al venezolano más destacado en una temporada de Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr. y Jesús Aguilar llegaron ayer a Caracas en busca de sus réplicas de Luis Aparicio, el único Salón de la Fama criollo, y entre agradecimientos y anécdotas rememoraron su fastuoso 2018 en las Grandes Ligas.

Con la ausencia notable del insigne campocorto, por razones de salud, la empresa encargada de auspiciar la premiación en compañía de su hijo Nelson Aparicio, hizo entrega formal a la exitosa dupla que por primera vez dejó un empate en el primer lugar de la votación.

Tras la presentación, primero, del Novato del Año de la Liga Nacional y luego del venezolano con más jonrones en 2018 (35), ambos conversaron sobre la paradoja de su año, después de que uno iniciara en las menores de los Bravos de Atlanta y el otro no tuviera un puesto asegurado en el róster de 25 de los Cerveceros de Milwaukee.

“Durante varios años en ligas menores aprendí a que uno solo controla lo que puede. Por eso me enfoqué este año en salir a jugar duro. Y ahora estoy satisfecho, le he podido demostrar a los que no creyeron en mí que sí podía hacerlo”, dijo el inicialista de los lupulosos, mientras le cedía el micrófono al jardinero de los hacheros para su sintético resumen.

“Este año fue fantástico. En ocasiones hasta dudé de mí. Cuando me fue bien en el spring training y me bajaron me afectó, también después de la lesión, pero las cosas terminaron bien”, agregó el sabanero antes de despedirse entre aplausos.

