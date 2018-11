Acuña y Aguilar recibieron el premio Luis Aparicio

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., y el inicialista de los Cerveceros de Milwaukee, Jesús Aguilar, recibieron este martes el Premio Luis Aparicio, galardón que por primera vez en 15 ediciones se entrega a dos peloteros.

Acuña manifestó sentirse feliz y orgulloso por la temporada que tuvo, en la que se llevó el Novato del Año en la Liga Nacional y dejó un promedio al bate de 293 con 26 jonrones y 64 remolcadas.

“Este año hasta dudé de mi muchas veces. Este año fui a Sprin Training a ganarme un puesto y creo que me lo gané, pero me bajaron y te puedo decir que eso me afectó un poco; pero en el béisbol no hay excusas. Yo esperé mi momento”, dijo el jardinero desde el edificio Fundación Empresas Polar, donde compartió con la prensa.

El nativo de La Sabana afirmó que desde que subió a las Grandes Ligas tuvo claro el sueño de luchar por el Novato del Año.

En tanto, Aguilar agradeció a los Cerveceros por darle la oportunidad tras su paso por los Indios de Cleveland, en la que no logró los números de esta temporada: 274 de promedio, 35 jonrones y 108 remolcadas.

“Una de las más importantes que aprendí en el béisbol es aprender a controlar lo que puedas controlar; y lo único que puedes controlar como pelotero es tratar de llegar al 100%. Las cosas no te van a salir bien pero tú vas a dar el 100%”, indicó.

Acuña participará la próxima semana en el Derby de Jonrones en el Estadio Universitario de Caracas,mientras que Aguilar se alista para uniformarse con Tigres de Aragua desde el 6 de diciembre.