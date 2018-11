Jesus Superlano del PPT: “Nuestra pelea en las elecciones municipales es contra el partido de gobierno”

El secretario general del partido Patria Para Todos en el estado Lara, conocido como “Chinolo”, en entrevista exclusiva para NB, admitió que fue imposible lograr la alianza perfecta con el PSUV para las candidaturas a concejales, que se disputaran el próximo domingo 9 de diciembre en todo el país.

No hay alianza perfecta para las elecciones del 9 de diciembre, ¿Por qué? ¿Qué pasó?

No, sí la hay, fíjate que para nosotros la alianza perfecta en estos momentos es con la base, con la gente de las comunas, con la gente de los consejos comunales, dirigentes deportivos, dirigentes estudiantiles, distintas expresiones, movimientos sociales, comunas, nuestra alianza perfecta fue con ellos

¿Propusieron desde el PPT ir a unas internas con los candidatos del Polo Patriótico o simplemente decidieron ir ustedes aparte?

No, Fíjate que propusimos revisar en cada municipio los candidatos donde el partido Patria Para Todos tenía desarrollo, tenía fuerza, así que al partido de gobierno no le pareció esa propuesta y nosotros decidimos entonces hacer la alianza con las personas o con los movimientos que ya te dije.

Más allá que una parte de la oposición estará participando el próximo 9 de diciembre en las elecciones, ¿sientes que serán desde el PPT los principales contrincantes del Gran Polo Patriótico?

Creo que ahorita la pelea es entre la izquierda, creo que la derecha no ha avanzado, no avanzó, incluso hay municipios donde la pugna o la pelea es entre el partido de gobierno y el PPT. La oposición no levanta, no aparece, no avanza, ¿por qué? Porque ellos no están en el plan democrático, su plan es que los gringos vengan a invadirnos y ellos gobernar

¿En qué basará la campaña el PPT sabiendo la difícil situación económica y de servicios públicos que padece el venezolano y por supuesto el larense?

Sí, nuestra campaña va a ir basada en la recuperación de los servicios públicos, el tema del gas, el tema del agua, el tema de la basura, el tema del transporte, nuestra campaña va dedicada a eso, cómo recuperar, llenar de conciencia al larense, a partir de allí nosotros estamos desarrollando nuestra campaña.

Albani Camacho – NB