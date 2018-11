Uno de los peloteros que más disfruta el “juego caribe” en la LVBP, es Ildemaro Vargas. Siempre trata de sacarle provecho a las brechas que le abre el rival, gracias a sus habilidades y destrezas en el terreno. Un estilo de juego, que se traduce en alto rendimiento y le coloca entre las principales figuras del circuito local.

Vargas se reencontró con Cardenales de Lara y su afición el pasado 3 de noviembre, cuando debutó contra Caribes de Anzoátegui.

“A pesar de no estar al 100%, me siento bien. Le doy la gloria a Dios por cómo me han salido las cosas. He conectado los hits cuando tienen que conectarse y de verdad que me siento muy contento”, comentó el grandeliga, que amaneció este jueves con promedio de .311, dos jonrones y ocho remolcadas, en 17 partidos.

“Caripito” no ha dejado de rendir desde que se estableció con el club larense, tras ser cambiado por Caribes de Anzoátegui en 2015.

Vargas le otorga solidez defensiva a los pájaros rojos desde la segunda base y le agrega productividad en la parte alta de alineación más completa y balanceada de la temporada 2018-2019.

“Es un privilegio pertenecer a este equipo, de verdad. Tenemos un buen grupo. Aquí somos una familia, nadie es caballo. Yo creo que eso es lo más importante que tiene este equipo, todos somos iguales”.

Esa armonía ha convertido a Lara en un equipo que siempre comienza los campeonatos con aspiraciones. Los barquisimetanos han asistido a las últimas dos finales e iniciaron la séptima semana de la eliminatoria, con una sólida ventaja en el primer lugar de la eliminatoria.

Vargas pertenece los Diamondbacks de Arizona en las Mayores y su organización planea convertirlo en un súper utility, lo que elevaría sus acciones para hacer el equipo durante los Entrenamientos de Primavera. Razón por la que le sugirió jugar en los jardines.

Hasta ahora, el manager José Moreno lo ha usado en tres ocasiones en las praderas exteriores.

“Estoy jugando más en el center (dos desafíos) y left field. Ellos (Arizona) quieren que trabaje allí porque ya no tengo opción en el contrato y ya que salieron del utility del equipo. Así que quieren darme ese trabajo. Con el favor de Dios, deseo mantenerme sano para jugar cualquier posición sin miedo”.

Sin embargo, no es algo taxativo aparecer con una determinada frecuencia en el outfield. Vargas sigue siendo el camarero del club crepuscular y el grandeliga destaca lo importante y gratificante que es compartir el segundo saco con el shortstop Juniel Querecuto, a quien le unen fuertes lazos de amistad.

“Es una conexión increíble jugar con mi compadre en el campocorto. Es lo mejor que hay para mí, porque nos entendemos perfectamente. Todas las cosas nos salen como si fuera una simple práctica. Jugamos para divertirnos, pero sin faltarle el respeto al equipo contrario”.

Arizona no le asignó ningún tipo de restricción al criollo. Los D-backs sólo esperan que se mantenga sano por lo que se mantienen monitoreando lo que hace en el terreno. Vargas sólo tiene en mente ayudar a los Cardenales.

“Voy a dar lo mejor de mí, tocaré la bola, robaré bases. Siempre estaré a disposición del equipo para buscar nuestro objetivo que es titularnos campeones”, destacó Vargas.

LVBP