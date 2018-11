Mónica Pasqualotto: El verdadero reto de los venezolanos que deciden emigrar

La actriz y animadora venezolana, Mónica Pasqualotto, reveló este miércoles detalles de su vida en Estados Unidos luego que decidió emigrar.

“Los primeros años cuando uno está fuera de tu país, son muy duros y tienes que intentar mantener la calma espiritual; un sacudón porque pierdes tu zona de confort (…) pero mi estadía afuera ha sido un tránsito feliz porque yo dispuse que fuera así, con sus altos y con sus bajos, a mí me gusta afrontar las cosas de manera positiva”, comentó.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, comentó que en los primeros años fuera del país “hay una mezcla de felicidad por tener nuevas oportunidades y opciones, pero a la vez, es todo lo duro por pensar si lo lograrás o no. Pasaron casi 6 años antes de que yo entrara a América TV, yo no me vine a Estados Unidos con un contrato”.

“El único que no lo logra, es el que se rinde. El verdadero reto del que está afuera es no perder la ilusión de volver a trabajar en lo que se ama, mientras se hace otras cosas para pagar las cuentas”, manifestó.

A su juicio, la vida del norteamericano es complicada económicamente, aunque “ciertamente tienes muchas opciones, facilidades y seguridad, pero económicamente es una vida muy dura”.

Asimismo, Pasqualotto aseguró que extraña los afectos y a la familia: “Eso no te lo puedes llevar en una maleta y, por más que la tecnología ayude, el abrazo es insustituible. Yo quisiera regresar a Venezuela, por supuesto. Creo que todo el que se va por las condiciones en las que nosotros nos hemos ido quisiéramos regresar a nuestra tierra”.

“Yo me fui porque muchas cosas me obligaron a irme, yo no me fui porque quise hacer mundo en otro lado. Quiero regresar. Quiero que mi hijo pise mi tierra, vea El Ávila“, reseña Sumarium.

Noticias al día y a la hora.