Fanny Ottati, Henrys Silva y José Andrés Padrón animarán el Miss Venezuela 2018

Tras la decisión de no conducir el Miss Venezuela 2018 por parte de Mariangel Ruiz, la directiva de Venevisión decidió que los nuevos animadores del certamen más visto en el país fueran Fanny Ottati, Henrys Silva y José Andrés Padrón.

El concurso se realizará el jueves 13 de diciembre, a las 7:00 de la noche. La actriz Mariangel Ruiz comentó a través de su cuenta en Instagram que cedía su lugar en la conducción a otros compañeros porque asumiría nuevos retos laborales.

“Este año decidí, después de pensarlo y repensarlo, no conducir el Miss Venezuela; ese escenario me brindó crecimiento, valiosos aprendizajes y retos. ¿Por qué lo decidí así? Porque hoy siento que me retan otros motivos. Porque me muevo y trabajo también por sentimiento e intuición y este año sentí que debía dejar ese lugar a otros compañeros que seguro entregarán todo de sí y se lucirán esa noche del 13 de diciembre mientras yo admiraré su trabajo”, escribió.

La sexagésima quinta (65º) edición del certamen Miss Venezuela 2018 estuvo envuelto en polémica a mediados de años, entre la más destacada la demanda interpuesta por la Miss Venezuela Mundo 2017, Veruska Ljubisavljevic, a la Organización Miss Venezuela por no enviarla a participar en el Miss Word.

Cabe acotar que esta será la primera edición del Miss Venezuela que no estará bajo la presidencia del Zar de la Belleza, Osmel Sousa, quien fuera su presidente durante 40 años.

El Impulso