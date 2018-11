“Juan Gabriel está vivo” La declaración que causó furor en el mundo artístico

Joaquín Muñoz, ex mánager de Juan Gabriel, aseguró en una entrevista para el programa Intrusos que el Divo de Juárez está vivo y que reaparecerá públicamente.

El ex mánager del intérprete de “Querida”, afirma que simuló su muerte para irse a una casa donde se encuentra con todas las comodidades y aseguró que no se está escondiendo pues no es narcotraficante.

El simuló su muerte, ha estado en una casa, está perfectamente bien, confortable y todo”.

Muñoz dio a conocer que será en diciembre cuando Juan Gabriel reaparezca ante su público, y dijo que se está preparando todo para su regreso.

El mes que entra nos vamos a dar cuenta; está preparándose todo para que el mes que entra, pasando el día 15 reaparezca, porque ya va a salir, ya está aburrido de como está; la situación que está pasando él es horrible, no se la deseo a nadie”, afirmó su ex mánager.

Indicó que se reunió con Juan Gabriel el pasado 8 de julio y que debido a que es diabético su estado de salud es delicado, pues tuvo una lesión en el pie.

Sobre la pelea legal por los bienes del cantante, aseguró que sus hijos no se pueden quedar con nada, pues el testamento lo tiene Juan Gabriel, y como no está muerto no hay un acta de defunción.

Heraldo Mexico