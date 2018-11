¡Monja embarazada por el espíritu santo aunque sospechan del panadero!

Una monja del Convento de las Rosalinas en Valladolid de 29 años ha formado un gran revuelo al descubrirse que está embarazada de 3 meses. La consternación ha sido mayor, y es que lejos de admitir que ha tenido un escarceo sexual con algún cura o visitante del convento, la monja asegura que ese niño ha crecido de forma mágica en su vientre y sin relación sexual previa.



“Yo no quiero pecar de inmodestia, ni ofender al santo padre, pero esto ha tenido que ser el espíritu santo, no hay otra explicación puesto que yo no conozco ni he conocido hombre en los años de mi vida. Ha debido visitarme en sueños y fecundarme. No estoy diciendo que yo sea una nueva virgen María, eso tendrán que confirmarlo desde el Vaticano.”

En Roma son escépticos ante estas afirmaciones y ya han movido la maquinaria de investigación sobre los movimientos de esta monja rosalina. Al parecer ya están sobre los pasos de un sospechoso, el panadero que entrega pan todas las mañanas en el convento.

