Censura de Zapatero produce división en la Asamblea Nacional

Durante este martes 6 de noviembre, se llevó a cabo el debate en el ceno de la Asamblea Nacional para debatir, entre otros temas, para aprobar el voto de censura en contra el expresidente español José Luis Rodríguez, que desde el año pasado ha sido mediador en el proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y los factores democráticos.

El veto se aprobó con 53 votos a favor (diputados pertenecientes a Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), La Causa R y la Fracción 16J), mientras que otros 43 diputados decidieron votar en contra (Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Avanzada Progresista (AP) Cambiemos y Luis Florido) y sólo la diputada Delsa Solórzano se abstuvo.

Esta votación generó una fuerte división entre los parlamentarios pues de acuerdo a quienes votaron en rechazo al voto de censura apelaron a las buenas intenciones que ha mantenido el exmandatario español en pro de mejorar la crisis política, económica y social del país mientras que quienes votaron a favor aseveran que Rodríguez Zapatero “ha demostrado reiteradamente su incondicional parcialidad en favor de los intereses del régimen”.

Ante esta situación, la diputada Solórzano expresó en su cuenta de Twitter que “era penoso” que Rodríguez Zapatero pues a su parecer “ese señor ya ha hecho mucho daño” al país.

“Con toda la sinceridad del mundo, lo que está ocurriendo hoy en la AN es una vergüenza. Que un hombre como Zapatero, que no representa los intereses de la dignidad de Venezuela nos divida, es penoso. Zapatero no merece eso. Ya ese señor nos ha hecho bastante daño”, dijo.

Dividir a la oposición por una persona que es grata ÚNICAMENTE para la dictadura como lo es Zapatero, no es lo que espera el pais hoy de nosotros. Reitero, que y’a es bastante el daño que nos ha hecho Zapatero — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) November 7, 2018

