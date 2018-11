La cantante Demi Lovato ha reaparecido tras tres meses ingresada en un centro de rehabilitación. Según publica TMZ, la cantante parece recuperarse de la sobredosis que estuvo a punto de costarle la vida el pasado 24 de julio. El portal ha compartido también las primeras imágenes de Lovato fuera del centro, en las que aparece acompañada del diseñador Henry Levy.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, ambos estuvieron prácticamente toda la noche muy cariñosos y fueron juntos a cenar sushi a un restaurante, donde estuvieron cogidos de la mano, lo que ha hecho sospechar que puede que mantengan una relación.

Según TMZ, los familiares de Lovato aseguran que está llevando a cabo al 100% el proceso de rehabilitación y que no va a abandonarlo hasta que no lo complete. La cantante estuvo dos semanas ingresada en un hospital de Los Ángeles debido a complicaciones tras la sobredosis e inmediatamente después ingresó en este centro especializado en adicciones.

Tras recibir el alta, Lovato se comunicó con sus seguidores a través de una publicación en Instagram en la que le dio las gracias a Dios por estar viva.

“Siempre he sido transparente sobre mi trayectoria con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he logrado”, escribió.