Deportivo Lara buscará la ventaja en Valera con transmisión de Somos la Tele Tuya

El Deportivo Lara está en Valera desde la tarde de este viernes, preparando la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2018 cuando visiten al Trujillanos FC a las 4:00pm en el Estadio José Alberto Pérez de la capital trujillana.

Cuarta posición en la tabla de la fase regular, el destino se encargó de enviar al cuadro larense a enfrentarse con el equipo que le quitó el invicto en este semestre a los de Leo González, el Trujillanos FC.

Una serie interesante para rojinegros y andinos, con la “ventaja” de poder cerrar en el Estadio Metropolitano de Cabudare para el equipo crepuscular, se espera mañana poder llevarse un resultado que permita liquidar en suelo guaro.

Esta mañana el Depor realizó su entrenamiento en una cancha de fútbol de Venvidrio, realizando mayormente trabajos físicos y un recreativo al final. Luego del mismo, el jugador Argenis Gómez habló previo al partido de mañana ante el Tru. “Comienza el ida y vuelta, nos toca un equipo fuerte, se hace muy difícil en su casa, nos ganaron hace poco en el Clausura acá, nos quitaron el invicto que veníamos acumulando, pero nosotros venimos a sacar el resultado que nos conviene.”

“Son 90 minutos acá y 90 minutos allá, no debemos desesperarnos, aquella vez nos faltó la concentración final, ya que fue en el último minuto donde perdimos, este tipo de partidos será más delicado descuidarnos y no estar concentrados, debemos fortalecernos en eso y no desesperarnos.” Apuntó el ex Mineros de Guayana.

Recordando aquel partido, Argenis solamente se concentra en el presente. “Nosotros jugamos un buen partido aquella vez, pero así son los partidos, mañana queremos hacerlo de la mejor manera, debemos estar unidos y hacer lo que pide el profe, debemos llevarnos al menos un gol a Cabudare.”

“Debemos ir con toda la jerarquía y concentración necesaria, esa que se vio en varios partidos de la fase regular, defensa sólida y contundentes al ataque, debemos demostrarlo.” Cerró Gómez.

FICHA DEL PARTIDO

Torneo: Clausura 2018

Jornada: Ida – Cuartos de final

Hora: 4:00pm

Estadio: José Alberto Pérez

Ciudad: Valera

Designaciones: Principal: Ramón Ortega (Portuguesa), Primer asistente: Wuilmer Avendaño (Portuguesa), Segundo asistente: Cesar Archila (Portuguesa), Cuarto Árbitro: Marcos Suárez (Barinas)

