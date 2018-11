Venezolano se convierte en héroe en Bogotá

Debido a la crisis que atraviesa Venezuela, miles de criollos han emigrado a diferentes países. Motivado al éxodo de venezolanos, muchas han sido las noticias que han surgido donde dichos emigrantes son los protagonistas tanto por sus buenas o malas acciones.

En esta oportunidad un joven venezolano identificado como Luis Alejandro, de 22 años de edad, oriundo del estado Anzoátegui, se convirtió en un héroe luego de que capturara a dos delincuentes que robaron y acuchillaron a un pasajero que se transportaba en el Transmilenio de Bogotá, Colombia.

Asimismo el criollo contó lo que sucedió cuando llegó la policía, “justamente me pregunta el oficial si yo estaba ahí, le digo: ‘no, no, yo fui el que los capturé”, tras indicar que no sentía miedo, “la verdad, no me gustan las cosas malas, me gusta ayudar a la gente”.

Noticias al Dia y a la Hora