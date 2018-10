Youtube tuvo una gran caída a nivel mundial

En la noche del martes, la reconocida plataforma de videos, Youtube, presentó fallas a nivel mundial lo que ocasionó que estuviese fuera de servicios por varios minutos.

Los millones de usuarios alrededor del mundo hicieron saber a través de las redes sociales las problemáticas que estaba presentando la plataforma Youtube, quienes afirmaban que al momento de intentar actualizar en la plataforma, les aparecía el siguiente aviso: “Error interno de servidor 500, Perdón, algo salió mal”.

A través de la cuenta de Twitter oficial del equipo de Youtube, @TeamYoutube, hicieron saber que estaban trabajando para solucionar los problemas de su plataforma, los cuales, en menos de una hora, fueron resueltos.

“¡Estamos de vuelta! Gracias por la paciencia. Si continúas experimentando problemas, por favor déjanos saber”, fue el mensaje que envió @TeamYoutube a sus usuarios para oficializar que sus servicios estaban nuevamente en funcionamiento.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018