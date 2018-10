Josemith Bermúdez “Quiero tener tiempo para hacer más”

En una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy, la animadora venezolana Josemith Bermúdez, contó cómo ha sido su experiencia luego de que le fuera diagnosticado cáncer metastásico por segunda vez.

La expresentadora de La Bomba, expresó en voz entrecortada que, aunque cada día está más fortalecida emocionalmente, hay momentos en los que siente miedo, y otros en los que no desea continuar batallando contra la enfermedad, puesto que no quiere que ella ni su familia sufran más.

Entre lágrimas, Bermúdez confesó que no está preparada para “la despedida”, pero que quiere vivir el tiempo que le resta en paz y que la gente la recuerde con amor. En este sentido, aseguró que no le teme a la muerte, pero que sí teme que los días que le resten sean dolorosos por la enfermedad.

“Los días transcurren con temor. Con temor al dolor, a cuánto tiempo voy a estar viviendo en esta circunstancia“, expresó Josemith, quien contó que cada día se cuestiona qué tiene que hacer, cuál es la misión que Dios le mandó a cumplir al tener que pasar dos veces por este proceso.

Asimismo, señaló que, pese a que tiene conciencia de su condición, “es inevitable pensar en el futuro”. “Estoy tratando de darle herramientas a mi hijo, por si yo no estoy, él sepa cómo enfrentar la ausencia de su mamá; que tenga valores claros y entienda porqué está en el mundo (…) por momentos me siento dueña de todo, pero que nada me pertenece, y quiero hacer las cosas bien el tiempo que me queda”, agregó entre lágrimas.

Al respecto de cuánto tiempo de vida le queda, Bermúdez reveló que sus médicos pronostican que puede vivir unos cuantos años más con calidad de vida, sin embargo, ella no confía en que así sea, por lo que trata de disfrutar su tiempo al máximo.

En este sentido, dijo que se arrepiente de “no haber cantado, no haber escrito una película, no haber hecho más (…) lo que hice estuvo bien, pero no haber hecho más, no haber confiado más en mí, no haber vivido más (…) quiero tener tiempo para compartir más, para conversar más (…) antes subestimaba los encuentros”.

