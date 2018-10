Desde Barquisimeto se llevan a Cúcuta la gasolina que necesita el narcotráfico”: Juan Carlos Tanus de colombianos en Venezuela

El coordinador de la asociación que reúne a los colombianos que viven en nuestro país, reveló las tensiones que existen entre ambos países y que puso en “alerta máxima” a las fuerzas armadas de Colombia, sobre todo a lo largo de la zona fronteriza.

Juan Carlos Tanus (JCT) en entrevista con el periodista José Israel González (JIG) también detalló el proceso migratorio de los últimos años y como se verá afectada la economía colombiana con el aumento de la gasolina venezolana, combustible que es usada por el narcotráfico para producir la “pasta de coca”

JIG: Quería conocer tus impresiones sobre lo último ocurrido en la ONU y el hecho de que en presencia del presidente de Colombia, Donald Trump haya dicho muy claro “A los militares la tienen fácil para tumbar a Maduro” ¿Qué lectura le das a eso?

JCT: Creo que el nivel de resistencia del pueblo venezolano está complicando la coyuntura política para el primer mandatario estadounidense. En ese escenario, le fue relativamente mal y digo “relativamente” porque se comenta que tenía otra resolución distinta a la que emitieron frente al tema Venezolano. Al presidente Donald Trump lo que le corresponde es exacerbar. Los Estados Unidos no quieren abrir otro campo de combate en conexión directa al desarrollo de un conflicto militar con Venezuela. Necesita que sean las regiones, algunos pueblos que se puedan enfrentar entre sí para luego aparecer el ejército estadounidense como el gran salvador. La postura del presidente de los Estados Unidos obedeció a un lineamiento, al hecho en las Naciones Unidas el 26 de septiembre. Colombia estaba emitiendo un radiograma (que es un documento interno de comunicación del aparato militar colombiano) de la Fuerza Aérea con destino a todos los militares que están en la frontera. Recuerde usted que hay siete departamentos donde hay un avance estratégico y de orden militar desde hace mucho tiempo.

JIG: ¿Qué dice el radiograma?

JCT: Ese radiograma está orientado y ordena en cada una de las estructuras militares un “acuartelamiento” de primer grado, eso es una antesala a la disposición de cualquier operación de orden militar casi de inmediato.

JIG: ¿Es la antesala a cualquier acción bélica?

JCT: ¡Claro!

JIG: ¿Hay intención de “prender” la llama?

JCT: Bueno, en la disciplina militar eso significa que hay argumentos por quienes toman las decisiones. Es un proceso de “orden militar” mucho mas allá de la retorica que se ha venido trabajando con el tema venezolano, lo expresamos porque el 26 de septiembre con la presencia del primer mandatario venezolano, el “Grupo de Lima”, incluso el gobierno de Duque se les bajó un poco el buen ambiente que llevaban porque pretendían otros temas en Naciones Unidas, y lógicamente ya tenían preparado el aparato militar en la frontera. El argumento con el que esbozan el “radiograma” está orientado a la situación de “inestabilidad interna venezolana”, y esto conduce a que esperaban instrucciones frente al escenario de la ONU. Había un ambiente al interior de Venezuela por otros factores de orden terrorista, político y no colindante con el que se vive en Venezuela; y un escenario de frontera hacia Caracas. Esto tiene un sentido lógico, hay un tema que abarca el tema económico en Colombia, lo hemos insistido. Colombia tiene preocupaciones en el ejercicio económico, la reforma fiscal y la que plantean no va a ser suficiente para sostener, y creo que el presidente Duque esta jugando a dejar en el ambiente a que es un gobierno que respeta la institucionalidad y que busca caminos democráticos, pero en el interior (el polo Centro Democrático y el Congreso colombiano) están buscando ese ejercicio de orden militar. Por eso el presidente Donald Trump genera ese concepto y manda mensajes. Uno tiene claro hoy que el gobierno de los Estados Unidos no tiene condiciones frente a la arremetida militar, pero el crecimiento de ellos se da precisamente por el tema militar. Hoy en el mundo está invirtiendo 1.737 millones de dólares en la guerra ¿Sabes lo que podríamos hacer por la humanidad con esos recursos?

Y eso muestra el aparato armamentístico de los Estados Unidos que además tiene un receptor comprador en Colombia, y ese receptor comprador necesita activar todo eso que compra. Ponerlo en funcionamiento. El conflicto interno colombiano pasó de conflictos entre ejércitos a…

JIG: ¿Narcotráfico, paramilitares?

JCT: No, porque hay una alianza. Usted sabe que el proceso de la economía colombiana está ligado al factor del narcotráfico, por lo que siempre hay acuerdo.

JIG: ¿Son los mismos?

JCT: Casi los mismos. Entonces, como el conflicto ya no tiene la intensidad a nivel de enfrentamientos, hoy se asesina a dirigentes sociales, políticos, comunales, activadores de los derechos humanos, hombres y mujeres que están vinculados a las comunidades. Ese armamento tiene que tener otro escenario distinto y creo que si… Se viene cocinando el ejercicio en Venezuela.

JIG: ¿Está mejor armada Colombia que Venezuela?

JCT: Bueno, lo que dicen los expertos es que hay en términos numéricos mas armas, pero en tecnología y actualización Venezuela esta muy por encima de lo que tiene Colombia.

JIG: Ahora, después de ese radiograma y prevención sobretodo en cuarteles militares que están acantonados en la frontera con Venezuela ¿Cuál fue la reacción del lado venezolano?

JCT: Venezuela ya había anunciado un ejercicio de acompañamiento con Rusia, China y la estructura militar venezolana. Digamos que es parte de lo que habitualmente se hace en la disciplina y correspondió a la fecha; pero siguen teniendo un alto grado de tensión en la comunidad del eje fronterizo entre Colombia y Venezuela, precisamente porque en Colombia hay una inestabilidad en esto del conflicto con Venezuela, no hay una postura política, al contrario, hay intereses que pueden estar alentando posturas distintas a las diplomáticas. Esa situación debe ser resuelta entre dos gobiernos, allí mismo en el corredor fronterizo.

JIG: ¿Qué piensa el colombiano que vive en Venezuela cuando se anuncia estas tempestades belicistas?

JCT: Están resteados y comprometidos. Además, porque quienes se fueron “ya se fueron” y quienes se quedaron en territorio venezolano están precisamente porque tiene desarrollo de vida. Hay mucho más consolidación de vida aquí que en Colombia. En casi todos los ámbitos la gente está dispuesta a seguir construyendo el escenario en Venezuela. No se está a favor de la guerra. Por eso no se le hace “apología” a la situación en el que Colombia ha suscitado permanentemente, porque la guerra le funciona solo a quienes gobiernan actualmente ¿Por qué? Porque no viven de la guerra, al contrario, son población afectada por el conflicto. Con toda esa cifra que hemos conocido históricamente, hoy superamos los siete millones setecientos mil colombianos en situación de desplazamiento interno.

JIG: ¿Que están fuera de su área natural, pero están en Colombia?

JCT: Correcto, pese que se suscribió un acuerdo con guerrillas de la FARC. Ese conflicto produce más desplazamientos internos.

JIG: Recientemente el presidente Maduro anunció la nacionalización de ocho mil y tantos colombianos ¿entonces, cuantos colombianos realmente hay en Venezuela?

JCT: Eso es resultado de los saldos organizativos que tiene la sociedad de colombianos en Venezuela. Recuerde usted que el pasado 9 de abril hubo una reunión en Miraflores. La expresión del “Movimiento Bolivariano de Colombianos” le pidió al señor presidente y compañero Nicolás Maduro que concediera la naturalización para treinta mil colombianos, y el ese día aprobó los primeros diez mil que eran justamente los que teníamos en el tabulador para ser naturalizados de inmediato. Recuerde usted que la “Asociación de Colombianos” hace un proceso en las comunidades, nuestros migrados van a un proceso de formación y se van preparando. Generamos una contextualización de la educación, capacitación y formación; entonces nosotros sugerimos cuando hay el espacio como el del 9 de abril, la necesidad. Esta naturalización es de orden institucional, pero además es estructural porque aquí se está recibiendo la naturalización, es decir, la cedula. En cambio en Colombia se esta recibiendo es un insumo por dos años ¿Por qué? Porque esos dos años le va a servir al sector productivo la mano de obra venezolana, que es mucho más barata que la colombiana. Allá es un plan de orden local y coyuntural. Ahora, esto que se hizo ahorita con la implementación de más de ocho mil naturalizados es lo cotidiano en un ejercicio de gobierno de inclusión.

JIG: Estas queriendo decir que el colombiano que viene a largo y mediano plazo tiene unas condiciones de vida como para quedarse ¿No es así para el venezolano que va a Colombia?

JCT: Claro, si usted revisa las laminas del Departamento de Bolívar (la Costa Caribe), Atlántico y Córdoba, solo en Cartagena (la costa Caribe) usted va a conseguir once mil venezolanos (estoy hablando del dato que da el Registro Administrativo de Emigrantes Venezolanos en Colombia), entonces uno se pregunta ¿qué va hacer un venezolano a la ciudad de Cartagena si es la cuarta cuidad con más índice de desempleo? ¿Qué va hacer un venezolano al municipio de Magangé, en el sur del Departamento Bolívar, si el desempleo es de tal magnitud que la población sale a Cartagena a ver que hace?

JIG: ¿Que va hacer?

JCT: Es que los que se van y según nuestros estudios, de cada diez venezolanas que se van a Colombia, ocho tienen un vinculo familiar con Colombia. Un venezolano de caracas no va a ir a Magangé (Bolívar).

JIG: Un venezolano caraqueño se va a Bogotá ¿cierto?

JCT: Correcto. El registro ampliado que muestra el gobierno colombiano, habla de 442.432 mil venezolanos en Colombia.

JIG: ¿Que se han ido en los últimos tres años?

JCT: De enero a junio 8 de este año.

JIG: ¿Donde están la mayor parte de esos venezolanos?

JCT: Se concentran en la Guajira y norte de Santander. Bogotá es uno de los que menos tiene y el Departamento del Atlántico en Barraquilla, porque a diferencia de Bogotá, Medellín y Cali (donde se provee que hay escases de mano de obra), resulta ser que el nivel de desempleo es altísimo, pero como son ciudades grandes, llegar allí justamente le permite hacer cualquier cosa.

El 86% de la población que va de aquí de Venezuela a Colombia no tiene empleo, sino que tiene actividad económica informal, independiente y trabajadores ocasionales, que además esta actividad en Colombia esta perseguida, penalizada y judicializada.

JIG: Ahora me llama la atención ¿Por qué la Guajira?

JCT: Porque hay vínculos familiares y es mas fácil llegar. Usted revisa la distribución de los venezolanos en el Departamento del Atlántico y dice “imposible que un venezolano este allí, incluso del campo”. El campo colombiano está muy maltratado. Además, las condiciones de producir el campo en Colombia son distintas a las de acá, partiendo de que allá tener 10 hectáreas de tierra significa casi ser rico.

JIG: ¿El venezolano que se va a Colombia piensa estar temporalmente? ¿Cuantos colombianos se han devuelto?

JCT: Entre el 15 de agosto del año 2015 hasta 31 de diciembre de 2017, los que intentan retornar por las condiciones económicas están entre 173.373 mil y se han devuelto 191 mil colombianos.

JIG: ¿Cómo te explicas que quien se va a Colombia es el venezolano y no el colombiano que tiene toda la familia allá?

JCT: Hay dos elementos a considerar. El ingreso mínimo en colombina para un colombiano no funciona. Los servicios públicos son muy altos y la “zona de confort” puede ser elevada. Digo esto por lo siguiente, para un venezolano ganarse treinta mil pesos colombianos en un día de trabajo es gastarse 20 mil y ahorrar 10 mil (que es una fortuna)

JIG: ¿Por qué un colombiano no hace eso?

JCT: Porque el venezolano hace la tradición del emigrado, se alquila una habitación y viven diez y doce personas. En cambio, el colombiano que tiene su casita, tiene que pagar agua, luz, gas, teléfono y servicios. En esto se le queda 80% del salario mínimo, por eso la migración funciona de Venezuela a Colombia para los que no tienen niños y para los que no tiene pareja, porque van, producen y envían por el mercado paralelo a Venezuela que se le convierte en una fortuna.

JIG: ¿La decisión del presidente Maduro de aumentar la gasolina cambia el panorama económico de Colombia? ¿Depende tanto la economía colombiana de esta gasolina tan barata?

JCT: El tema de la gasolina es preocupante. Nosotros en los últimos dos años hemos tabulado en doce mil millones de dólares lo que mueve la economía colombiana a causa del combustible. Colombia no tiene hoy resuelto como va a atender la ausencia de esos recursos, por eso es que nosotros creemos que las circunstancias en las que están dirigiendo el orden militar, para ellos es más barato y más fácil. Cuando se implemente el mecanismo de cobrar la gasolina a valor internacional no va a tener sentido el contrabando de combustible para Colombia. En el Norte Santander se proveen 12.5 millones de galones de gasolina por mes y que fundamentalmente son llevados desde Venezuela, pero que además ya no son lo 64 municipios que están colindando con Colombia, sino desde Barquisimeto llevan gasolina con destino a Cúcuta.

JIG: ¿Es decir, que todas las alcabalas de aquí para allá son fachadas?

JCT: En una sociedad donde prevalece lo plástico por encima de los valores y principios éticos, son hechos que tienen que ser revisados constantemente. Es preocupante, porque la gasolina impacta en el tema de la producción del alcaloide. La cocaína en Colombia recibe buena parte de gasolina de Venezuela, recibe cemento de Venezuela. La producción de un kilo de base de coca puede estar alrededor de 1.500 a 2.000 dólares y llevarlo a los Estados Unidos sobre 43 mil dólares y eso va a impactar, porque cuando se aumente los costos de la gasolina va a tener un efecto sobre eso y el gobierno colombiano no va a poder sustituir tan rápidamente 209.000 mil hectáreas de hoja de coca que tenemos sembrada en la geografía colombiana. No va a ser tan fácil la sustitución, aunque el presidente se haya comprometido con los Estados Unidos en esparcir “glifosatos”

JIG: ¿Colombia no produce gasolina ni petróleo?

JCT: Si, tiene una producción de 480.000 mil barriles diarios, pero se calcula que en dos años y ocho meses vamos a llegar a menos de 6.000 mil y eso lógicamente afecta.

JIG: Ahora si entiendo ese radiograma y esa amenaza de guerra.

JCT: Si triunfa, (digamos en lo hipotético) mínimo van a tener petróleo suficiente para eso. Ahora ¿como atender el tema económico? que es lo que nos preocupa. Vemos que no hay interés, porque el interés esta dado a pedir apoyo internacional para suscitar en el imaginario colectivo internacional una situación caótica y de crisis en Venezuela que permita corroborar la necesidad de una acción de orden militar. Por eso es que la frontera está hoy abocada a un supuesto plan de “ayuda humanitaria” para migración venezolana; que además hemos dicho que de los 337.000 mil de los que habla la emigración Colombia se retornan 336.600 mil. Es muy poca la población que se queda en Colombia ya en esta circunstancia, y más aun porque han llegado a tal punto que una vez que se implementó el nuevo “cono monetario” en Venezuela, arrancaron pagando el valor del bolívar a 42 pesos por unidad de cambio venezolano. Por eso hemos dicho que es una política del gobierno colombiano causar “caos y zozobra” en Venezuela, si no fuera así estuvieran ahora mismo planteándose un dialogo.

JIG: ¿No ves en el horizonte una posible conversación Maduro – Duque?

JCT: Yo añoro que así sea, pero no lo veo en el escenario político.

