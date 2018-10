Naudi Antonio González Quintero (28) admitió su participación en una protesta violenta ocurrida el 20 de julio del año 2017 impulsada por la oposición en la población de Santo Domingo (Mér), donde intentaron prenderle fuego a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y mutilarle las piernas, según sentencia 010-2018 del Tribunal Militar 10° de Control con sede en Mérida.

Basada en esa admisión, la jueza Fanny Guerrero lo condenó a seis años de prisión.

Ese 20 de julio, un grupo de personas cerró las vías en Santo Domingo, por lo que la GNB se presentó para restituir el libre tránsito. Algunos manifestantes despojaron a los militares de sus escudos. Es allí cuando el sargento Antonio Briceño Manchego se metió entre el grupo para rescatar los implementos de trabajo. Pero fue tomado por los manifestantes quienes “empezaron a golpearlo con objetos contundentes; estando derribado por los golpes, lo siguieron golpeando en el rostro y le gritaban que lo iban a violar, lo despojaron de todas sus prendas de vestir (uniforme)”, según reseña la sentencia.

“Algunos manifestantes le rociaron gasolina, no lograron incendiarlo, debido a que unas personas razonables que se encontraban presentes interfirieron”, según el relato. A los días, las autoridades capturaron a Naudi Antonio, a quien le imputaron el delito de ultraje al centinela. El Tribunal Militar celebró la audiencia preliminar el pasado 14 de agosto de 2018 donde el teniente coronel César Blanco, fiscal 34° de Mérida solicitó enjuiciarlo. Pero en esa audiencia Naudi tomó la palabra para admitir su participación en la protesta violenta.

“Ese día venía del trabajo y me impliqué en la cuestión de la guarimba, y como todo joven que no piensa me involucré, y lamento lo ocurrido, y le pido perdón al muchacho, si lo golpee, me arrepiento de haberlo hecho y le pido perdón a este Tribunal Militar”, dijo el acusado en la audiencia.

