“Si un concejal no escucha la voz del pueblo hay que Cambiarlo”: Candidato Cesar Bello

El destacado líder religioso y abogado barquisimetano que defendió a los estudiantes en tiempos de “guarimbas”, se lanza al ruedo para aspirar un “curul” en la cámara municipal de Iribarren, apoyado por una coalición opositora denominada “Alianza del Cambio”.

Cesar Bello (CB) durante una entrevista realizada por el periodista José Israel González (JIG), fue tajante cuando se refirió a los abstencionistas: “a mí no me van a convencer quienes están quietos en su casa, haciendo nada e invitando a nada. Yo no formo parte de esa militancia, yo formo parte de la militancia que tiene fe y esperanza en este país”

JIG: ¿Por qué si naciste en Concepción, que es una parroquia importante de Barquisimeto, eres candidato a concejal por Santa Rosa?

CB: Porque vivo en Santa Rosa, tengo muchos años allí y mis dos hijos nacieron en esa parroquia.

JIG: ¿Quienes te apoyan?

CB: Avanzada Progresista, Copei, Esperanza por el Cambio (el partido de Bertucci), Fuerza de Cambio (el partido de Henrique Capriles)

JIG: ¿Ya Capriles no está en Primera Justicia?

CB: Bueno, Capriles ha dicho que fundó su partido.

JIG: Pero lo negó

CB: En Caracas casi todos los concejales, que son como setecientos y pertenecen a Primera Justicia, están siendo apoyados por esta “Alianza del Cambio” y van apoyados por la tarjeta de Fuerza de Cambio.

JIG: La oposición, que en su mayoría impuso la tesis el 20 de mayo de que había que abstenerse, atacó por la redes a Henri Falcón y a quienes los apoyaron ¿No sientes temor de que esa jauría, que tiene sus principales fuerzas en las redes sociales y no en la calle, te ataque por participar en las próximas elecciones?

CB: Nosotros estamos libres del miedo y queremos hacer una campaña donde al que no le llega el gas, donde al que se le va la luz todos los días, los que por donde viven sus calles están llenas de hueco y que no le pasa el transporte público, a ese es al que nosotros le queremos hablar. ¿Qué dice el abstencionista?: “No hagamos nada y “esperemos que los demás hagan”, y no va a pasar absolutamente nada, en cambio, si usted quiere que Barquisimeto y el municipio de Iribarren cambien, si quiere una voz en el concejo municipal que lo defienda frente a los atropellos e indolencias, usted tiene que salir a participar. Si yo te digo a ti, “no hagamos nada” y esperemos que llegue otro de manera mágica a resolvernos los problemas, no nos lo va a resolver nadie. Vemos en la calle como de manera indolente la gente se monta en camiones de barandas y esta caminando mas que nunca porque ¡transporte público no hay!

JIG: ¿Si te eligen concejal vas a revertir eso? Y te lo pregunto porque así como en Barquisimeto, hay muchos municipios del país donde los concejales opositores hablan bastante pero no pasa de eso.

CB: Si, pero no podemos ser indiferente ante esa realidad.

JIG: ¿Quien es indiferente a eso?

CB: El alcalde de Barquisimeto Luis Jonás, por ejemplo.

JIG: Yo lo veo en la calle permanentemente

CB: ¿Que están haciendo?

JIG: Y los concejales opositores, ¿Qué están haciendo?

CB: Bueno, si un concejal no está haciendo y escuchando “la voz del pueblo”, hay que cambiarlo. Ahora, a mí no me van a convencer quienes están quietos en su casa, haciendo nada e invitando a nada. Yo no formo parte de esa militancia, yo formo parte de la militancia que tiene fe y esperanza en este país

JIG: ¿Que pasó con Voluntad Popular y Primera Justicia que no van a participar en este proceso?

CB: La dirigencia de todos los partidos quisieran participar, pero cuando corresponde atender a los concejales los grandes “jefes caraqueños” dicen “no hay que participar”, pero ya tú vas a ver cuando corresponda la elección de la Asamblea Nacional, ahí si salen a buscar “consenso” y las vías porque “no puede ser que la Asamblea Nacional quede vacía”, porque se trata de los cargos de ellos, en cambio los cargos que están cerca del ciudadano es el que nosotros le queremos hablar.

JIG: Pero esa visión del “liderazgo caraqueño” es una manera de maltratar la esencia de lo que es el sentido vecinal y municipal en la toma de decisiones

CB: El verdadero poder ciudadano está en el Poder Municipal, acuérdate que la misma Constitución lo dice.

JIG: ¿Hasta que aprueben la nueva Constitución y se convierta en Comunas?

CB: Eso le digo yo a los abstencionistas. Si mezclan las elecciones municipales el 9 de diciembre con la posible aprobación de la nueva constitución ¿Qué vas hacer tú? ¿Quedarte sentado en tu casa y que te impongan el estado comunal? A este país lo que le hace falta es organizarse

JIG: ¿La oposición no está organizada?

CB: Está dividida

JIG: ¿Pero yo supongo que esas subdivisiones están organizadas?

CB: Algunas no lo están.

JIG: ¿Acción Democrática no está organizada?

CB: En este momento no es un partido legal porque el régimen lo ha hecho ilegal, pero los partidos que hicieron “consenso” para apoyarme sí. Yo he luchado por los dirigentes estudiantiles que han estado presos y a mi nadie me va acusar de que, por haber participado en unas elecciones, soy “colaboracionista”.

JIG: ¿El llamado del presidente de Estados Unidos a los militares venezolanos no es una manera de demostrar que por las vías de sanciones, controles y bloqueos no se ha podido tumbar a Maduro, entonces dijeron “vámonos por la vía militar”?

CB: Yo te pregunto ¿Por qué tenemos que analizar los extremos? ¿Qué hace ese barco chino parado en la Guaira?

JIG: ¿Qué te preocupa del barco chino?

CB: ¡Que los venezolanos caigamos en la tentación de que vengan otros a salvarnos!

JIG: ¿Estas en contra de que ese barco chino esté en las costas venezolanas?

CB: ¡Claro que sí!

JIG: ¿Por qué?

CB: Porque ese barco chino, así como había un barco estadounidense de “ayuda humanitaria” en Cartagena, Colombia, no está detrás de que a Juana o Petra le llegue la harina pan en el “Jebe” (zona popular de Barquisimeto), ni que el transporte público se resuelva.

JIG: ¿Cual es la intención del barco chino?

CB: Ese barco chino esta diciéndole a los Estados Unidos de Norteamérica “nosotros somos aliados del gobierno Bolivariano de Venezuela y nos interesa el petróleo y oro que hay en este país”.

JIG: ¿Cuál es el problema? ¿No le vamos a vender petróleo y oro a los chinos?

CB: Una cosa es venderlo pero…

JIG: ¿Tú quieres decir que el barco chino está “disfrazado” de hospital para resolver problemas de salud?

CB: Los dos barcos están “disfrazados”, el que está en Cartagena y el que está en la Guaira

JIG: ¡Entonces lo que es igual no es trampa! Si el barco chino que está en las costas venezolanas como tu dices, cuidando el petróleo y el oro ¿No será que el barco “gringo” que está en las costa colombianas esta cuidando la cocaína?

CB: No, yo te estoy hablando de que los dos tienen intereses en Venezuela por sus riquezas, pero nosotros no vamos a permitir que vengan naciones extranjeras a resolver nuestros problemas, porque no lo van a resolver. Ellos están allí es para apoderarse de nuestras riquezas.

JIG: Venezuela decide a quien le compra y a quien le vende, y los chinos nos están comprando petróleo.

CB: ¡El que nos paga el petróleo de contado son los Estados Unidos!

JIG: ¿Los chinos no pagan?

CB: Nos pagan con servicios.

JIG: Como candidato a concejal ¿Cuál es tu propuesta central?

CB: Lo primero que hay que aclarar es que un concejal es un legislador en el ámbito municipal, pero también participa del control del gasto público municipal, es decir, está pendiente de que hace el alcalde con el dinero que se le aprueba. En el municipio Iribarren (Barquisimeto) hay muchas cosas que no funcionan: huecos en las calles, falta de gas, el transporte público, entonces todas estas fallas que afectan al ciudadano necesita de concejales.

JIG: ¿Y los concejales de la oposición en Iribarren no están controlando el dinero público?

CB: Realmente no he revisado el ejercicio de sus funciones, pero en el caso de Cesar Bello una vez electo concejal, el alcalde Luis Jonás Reyes va a tener un contralor. Aquí hay una crisis de transporte y en la cámara municipal no hay un debate sobre el tema.

JIG: ¿Y por qué los concejales de oposición no lo plantean?

CB: Porque la mayoría de la cámara está en manos del “chavismo”. Por eso es que la gente tiene que votar el 9 de diciembre. Si todos salimos a votar y ganamos las cámaras municipales vamos a poner en cintura a todos esos alcaldes que no están haciendo nada. Ahora, en el caso de la cámara municipal de Barquisimeto, no se discuten asuntos transcendentales para la cuidad, aquí no hay Plan de Desarrollo Urbano Local, y cuando no se hace eso las ciudades entran en anarquía.

JIG: ¿Tú estas de acuerdo en que los actuales concejales de la oposición no vayan a reelegirse en este proceso electoral?

CB: ¡Nooooo…! Yo tengo compañeros que están aspirando a reelegirse como Oly Mendoza que es excelente concejal.

JIG: ¿Cómo es excelente concejal si no está haciendo nada de lo que tú estás diciendo? ¿Excelente porque es buena gente? Una cosa es ser buena gente y otra eficiente en tu accionar de gestión publica. ¿Ella ha propuesto algo de lo que tú has dicho?

CB: Lo han propuesto, ahora lo que sucede es que hace falta un liderazgo en esa cámara.

JIG: ¿No lo hay?

CB: ¡No lo hay!

JIG: ¡Caramba, le estas dando duro a tus compañeros! ¿Bertucci te apoyará?

CB: ¡Claro que siiiii…!

NB