Los “bachaqueros” de las medicinas, las peleas para las candidaturas a concejales y el round de Maduro según Pablo Pueblo (opinión)

Esta semana la columna de opinión abordó la crisis económica y los niveles de especulación en los colegios privados; así como la jugada maestra del presidente Maduro en la ONU que sorprendió a medio mundo, y las peleas a cuchillo que se dieron para las candidaturas concejales.

El inicio del año escolar

La educación debe ser la prioridad de todo gobierno que desee ser grande y útil para su país. La transformación de muchas naciones comienza por la calidad y el modelo de educación. Ahí están Canadá, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, Israel, Francia, Alemania y Estados Unidos, todas potencias donde sus estándares de vida son de los mejores. Pero estamos en Venezuela, país del tercer mundo que entre 1950 y 1985 tuvimos alta tasa de crecimiento de inserción escolar, de más construcciones de escuelas y universidades, comparables a los países que iban rumbo al desarrollo, con una transformación de la clase media en emergentes profesionales. En esa época se derrotó el “oscurantismo” gracias a una elevada inversión en educación. Hoy el país está sumido en una crisis profunda de valores y el estándar de vida es deplorable, la economía en desbandada y eso afecta profundamente la calidad de la educación. Es un verdadero reto restaurar el modelo en un instrumento de verdadera transformación, en un país que requiere urgentemente de un viraje. Material humano hay en abundancia, solamente requerimos de un liderazgo a la altura de los tiempos.

Desde el callejón.

Round para Maduro. El presidente sorprendió a “tirios y troyanos” cuando publicó un video desde el avión presidencial, a pocos minutos de aterrizar en New York para decir sus verdades en la ONU. Simultáneamente la cadena “Caracol” de Colombia lanzó un “Fake News” de última hora, confirmando la “supuesta” reunión entre Trump y Nicolás, que inmediatamente la Casa Blanca desmintió. Esa jugada, que tiene el “tufito” Duque-Borges-Ravel, logró “implosionar” tal encuentro que a todas luces y de haberse realizado, beneficiaria al gobierno venezolano y dejaría mal parado a un TSJ en el exilio (van 8 deserciones), y sus promotores financistas. Increíble las opiniones de “sesudos” analistas, antes durante y después de la visita de la pareja presidencial a la Gran Manzana, especulando sobre la posible detención de Maduro y Cilia, estafando a sus seguidores y demostrando que los “líderes” del tiwtter, al crear falsas expectativas hunden cada día mas a una oposición “maltrecha”. Lo de Carla Angola fue “patético” y “orgásmico”. Otro round para Maduro… Clases desnutridas. Debemos estar conscientes de que este es el inicio del año escolar más difícil de los últimos tiempos. Hoy los niños están amenazados por niveles de desnutrición, a pesar del esfuerzo que hacen algunas instituciones del estado para garantizar algunos alimentos de la dieta diaria. Esta realidad incide en la elevada deserción escolar, aunado al altísimo costo de útiles y uniformes. Toda una tragedia para un país rico en petróleo, oro y otros elementos de la naturaleza… Educación Mercantilizada. Sin ningún control aumentaron los costos de las mensualidades en los colegios privados, que se han convertido en “sociedades mercantiles” donde el único interés es enriquecerse a costa de la necesidad de los padres y representantes, que se quedan sin opción frente al chantaje de “pagar o pagar”. Triste espectáculo sin doliente, dato para la Sundde… Desaparecidas. Este es el país al revés: no hay carne en ninguna carnicería ni plata en los bancos, ni comida en los supermercados. Se reguló el precio de varios rubros alimenticios y la reacción fue la desaparición de los productos, incluyendo la carne y el pollo. Cuando entenderá el gobierno que la libre competencia genera mejores precios… Todo sube. Es impresionante la expansión que ha tenido la “lechuga verde” en el uso del comercio para comprar y vender. Los precios de todos los artículos sufren incremento a diario sin que le sirva de referencia el mercado cambiario. Existe mucha especulación producto del nerviosismo en el inventario… La gasolina más explosiva… Largas colas se observaron en toda Venezuela, ante la entrada en vigencia del precio internacional que deben pagar quienes no tengan el carnet de la patria. Se pregunta la gente ¿Y cuando le cobraremos a Cuba, Nicaragua, República Dominicana y otras Islas del Caribe, que reciben subsidios y pagan la factura petrolera con más de 20 años de plazo? ¿Por qué los venezolanos tenemos que pagar lo que a otros países se les regala o se esfumaron con la corrupción?… Malvados bachaqueros. Es muy grave el desabastecimiento en los hospitales, CDI y farmacias, que no tienen las medicinas para atender a los pacientes, poniendo en peligro la vida de miles de personas. Es increíble y chocante como proliferan las ventas ilegales de “remedios” alrededor del Hospital Central de Barquisimeto, donde las malvados “bachaqueros” ofrecen los medicamentos que navegan por internet. La Almiranta tiene voluntad pero no la ayudan mucho… A brazo Partido. El PSUV está “enredado” con la maqueta de los concejales, donde las corrientes se pelean a “brazo partió” las candidaturas. No hay consenso y muchos añoran los tiempos de Chávez cuando se hacían elecciones primarias en contra de los cogollos y a favor del verdadero poder popular… Diosdado aprieta en las regiones donde los gobernadores son de su corriente, para forcejear con la corriente “madurista” y postular candidatos afectos a sus intereses. Muy activo se han vistos en Vargas, Barinas, Lara y Carabobo… Drácula de las trae. Muy popular este personaje en las redes sociales. Lacava comparte siempre con el ciudadano en Carabobo donde se aprecia menos la crisis del transporte. Los autobuses amarillos hacen su trabajo y Valencia se remoza a la usanza de los tiempos de los Salas. “El Gober” está muy activo en mejorar la apariencia de esta ciudad y del estado. Punto para Lacava… Un alcalde muy activo. Así dicen en las calles de Barquisimeto cuando se refieren a Jonás, quien goza de un importante apoyo en los sectores populares no así en el este de la ciudad, donde la oposición tiene mayoría aunque con espíritu “abstencionista“. Por ahora la dupla Carmen-Jonás funciona a pesar de los intrigantes de oficio que hacen todo por romper la formula. Amanecerá y veremos… En la oposición decidieron ponerse de acuerdo y presentar una plancha unitaria para las elecciones Municipales. Copei, Avanzada Progresista, MAS, Esperanza Para el Cambio (Bertucci), Partido Ecologista, Soluciones (Claudio), Fuerza de Cambio (Capriles Radonski) entre otros, van unidos y se proponen darle cabida y posibilidad a mas de 700 concejales de repetir en sus curules, y también permitirle a muchos líderes sociales participar y ganar escaños adicionales. Cierto chance para este bloque que se las juega en el campo electoral… No aprenden. María Corina, Ledezma, VP y CR se van por el camino de la “huelga general”, creyendo estos grupos que la insurrección popular es la vía para sacar a Maduro de la presidencia. Transitan por la confrontación donde en anteriores oportunidades el gobierno ha salido fortalecido. Ahí está Ledezma en el exilio y Leopoldo preso. Sin duda que no a prenden de sus errores… Desojando margaritas. Así están los altos dirigentes de AD, PJ y UNT sobre participar o no en las elecciones municipales, mientras tanto permitieron a sus militantes sumarse en tarjetas de varios partidos. Rosales negoció con el Partido Ecologista inscribir a sus dirigentes de UNT en el Zulia. El “turco”, y de cara al futuro, analiza la posibilidad de salir del sótano de la política como es la abstención… Por “guabinoso”. Ibrahim quedó solo por “guabinoso y flojo”. Lo mandaron a buscar apoyo de Capriles para repetir pero no hizo ningún esfuerzo y lo “rasparon”. ¡A llorar al valle! Y que no venga con el cuento de que no quiso siguiendo la línea de PJ. “Guabineó” con Copei, Avanzada y el MAS, pero no encontró apoyo por quererse “bañar” en varios pozos… Fuera de carrera. El concejal Joel Mendoza no quedó en el “line up” de la plancha de la CR, por la proporcionalidad 50-50 entre mujeres y hombres. Se le ofreció ir en la lista pero prefirió quedarse para otra oportunidad. Este “veterano” dirigente de Juan de Villegas es como los perros viejos que “laten echao”… El “Bello” pudo con la doña. En Santa Rosa la “doña” Milagros fue sustituida por Cesar Bello, quien logró el “consenso” de todas las fuerzas políticas. Este abogado y ex profesor universitario no estaba en carrera pero ganó la nominación sin ninguna resistencia, y ahora tiene el reto de convencer a un electorado de esta popular parroquia barquisimetana, con mayoría opositora y abstencionista. Dicen que Bertucci pondrá la sopa y los cristianos se la jugaran con Cesar, quien por cierto defendió a varios estudiantes en tribunales militares… En Catedral Henri Yépez le ganó la candidatura a Ibrahim con el apoyo “resteado” del MAS. Iván Aguilar prefirió al luchador popular de la Ruezga Sur y renovar cuadros, buscando con esta candidatura penetrar sectores populares de la parroquia Catedral… Oly Mendoza se salió nuevamente con la suya. A esta aguerrida dirigente pretendían arrebatarle su nominación por la opositora parroquia Concepción, mientras que en Juan de Villegas ponen sus esperanzas en nuevos rostros donde el partido de Bertucci tiene la mayoría de abanderados. Sería interesante ver la influencia de las iglesias evangélicas de la zona.

Hasta la próxima semana

PABLO PUEBLO.