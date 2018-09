Claves para entender la crisis económica de Venezuela dentro de la geopolítica mundial: Camilo Di Cola

De profesión ingeniero y con años de docencia en el IUTAEB de Barquisimeto, el experto en economía reveló cifras importantes sobre el consumo de petróleo a nivel mundial, y el “apetito voraz” de EEUU sobre los países que cuentan con las mayores reservas energéticas.

Camilo Di Cola (CC) durante una entrevista realizada por el periodista José Israel González (JIG), también habló sobre las últimas medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro y los efectos que ya se sienten en el aparato productivo: “para que una medida sea exitosa tienen que ser precisamente un “paquete, una sola medida no arregla la situación”.

JIG: ¿El petróleo atenta contra la estabilidad del país?

CC: Definitivamente sí. El director de Total In France, la empresa francesa de petróleo, escribió un libro que se llama “El Poder del Petróleo” y el decía en el prólogo que “la energía es demasiado importante para abandonarse a las fuerzas del mercado, y que el acceso a la energía debería ser algo de fuerza militar y seguridad nacional”. Esa es la realidad hoy del planeta. EEUU es el principal consumidor de petróleo en el planeta. Hoy es el principal productor de petróleo mediante el “fracking” y entró de nuevo en las 11 primeras reservas del petróleo con cincuenta mil millones de reservas, sin embargo eso no les basta para su rata de consumo. Los EEUU, según el anuario de Bristish Petroleum de junio de este año 2018, consume la cuarta parte del petróleo y la cuarta parte del gas que se produce todos los días en el mundo y no solo eso, se consumen el 45% de la gasolina de todo el planeta tierra todos los días. Esa rata de consumo es imposible sostenerla, ellos solo tienen el 5% de la población del mundo. Imagínense que China decida consumir energía como lo hacen los EEUU, necesitaríamos cuatro planetas tierras, y ese es el “apetito voraz” del imperio norteamericano respecto a los países que tienen reservas petroleras.

JIG: ¿Cuál es el problema, si Venezuela le suministra petróleo a los EEUU?

CC: El problema es geopolítico. El presidente Maduro acaba de llegar de China y anunció un convenio para incrementar nuestra producción petrolera en un millón de barriles adicionales, y ese millón de barriles adicionales es solo para ser vendido a China. ¿Tú crees que los EEUU en plena guerra comercial con China le agrada esa idea?

JIG: No es que solamente le vas a vender bajo estas condiciones a China, sino que no quieren que se lo vendas a otro país ¿te refieres a eso?

CC: Así precisamente es, es el control de los yacimientos. La geopolítica mundial se basa en tres elementos: el control del yacimiento y la tecnología, el control del transito y el control de las reservas estratégicas. Cuando ustedes escuchen a cualquier presidente hablar sobre cualquier tema, por ejemplo, el de Turquía que dijo que no le iba a comprar más equipos electrónicos a los EEUU, el trasfondo son las bases militares de la OTAN que están en Turquía controlando el flujo petrolero. La revista “Forbes” se la pasa diciéndonos que las personas más ricas del mundo son personas como Bill Gates, y eso no es la verdad. La verdad es que son ricos los que tiene el control del aparato energético mundial, las que un empresario italiano del petróleo llamó “las siete hermanas” (incluida PDVSA) y que luego hablaron de las “cinco hermanas”.

JIG: ¿Cuáles son las hermanas malas?

CC: Shell, Chevron Texaco, PV …

JIG: ¿Empresas consolidadas que tienen un control? ¿Ese tema económico al final impone decisiones políticas?

CC Claro, porque el problema en si no es el petróleo sino todo lo que se produce con el petróleo. Esta “pelea” comercial entre China y Estados Unidos es un trasfondo energético de poder tener energía y así producir.

JIG: Ahora, nosotros estamos en presencia de un gobierno que es “antiimperialista” pero que a la vez le vende petróleo a ese imperio.

CC: Claro, es que es normal. Es necesario que compartamos las grandes riquezas. Nosotros somos la gran reserva petrolera y energética del planeta en conjunto con Rusia, que tiene la principal reserva de gas; sin embargo, una cosa que hay que ir cambiando y es que EEUU después no nos devuelvan todos los productos transformados de la industria petrolera, tenemos que ser autónomos y soberanos.

JIG: ¿Cuándo?

CC: Juan Pablo Pérez Alfonso lo anunció: “nos estamos hundiendo en el excremento del diablo”. Nos estamos convirtiendo en dependientes de solo venta de materia prima cruda, y él decía que ese recurso debía ser invertido en la transformación en lo interno, pero PDVSA en ese entonces era una “caja negra” cercada, inclusive por una empresa norteamericana que era el cerebro de la exploración y análisis de nuestra reserva. Ellos fueron los que dijeron que “la faja petrolífera del Orinoco era simple bitumen” y fue Chávez quien la recuperó, y gracias a esa certificación de esos 303.2 mil millones de barriles que dice el anuario de PB que tenemos en reservas probadas, y que dice la pagina de la OPEP y la pagina de PDVSA que 258 son de la faja “bituminosa” del Orinoco.

JIG: ¿Cómo define usted el modelo político en Venezuela?

CC: Yo creo que no podemos categorizarlo. Tanto Chávez como el presidente Maduro han ratificado que esto es un modelo de “construcción socialista” desde la perspectiva “Indoamericana” y “Bolivariana”. Nuestro esquema, si se tiene que categorizar, seria “Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano”, que son nuestras raíces metodológicas. Chávez nos dejó el ideario “chavista”, y yo lo catalogo como un proceso “altamente chavista” y que tiene su documentación en el Libro Azul, la “Agenda Alternativa Bolivariana”, el primer “Plan de la Nación Simón Bolívar”, el primer plan y segundo “Plan Socialista”, con un elemento catalizador que fue el “golpe de timón”. No hemos entendido qué quería lograr Chávez con ese documento, pero básicamente es en el tema económico productivo. Chávez decía que “la producción en Venezuela era un gran circulo de la empresa privada capitalista, con un circulo mas pequeño de la empresa del estado funcionando capitalistamente, y uno muy pequeño de la empresa comunal, y que eso tenia que transformarse a un circulo grande del empresariado privado capitalista, pero dos grandes círculos que superaran al primero de la empresa del estado sin el mote de capitalista y la empresa comunal.

JIG: ¿Quien conforma esa economía comunal?

CC: Las comunas, las empresas familiares, las empresas sociales, las empresas de consejos comunales, donde nosotros tenemos que reconocer que no hemos tenido el éxito que esperábamos.

JIG: Conozco experiencias a nivel de comunas donde la rentabilidad es más social que económica, y experiencias de consejos comunales donde hay un alto nivel de conciencia para atender problemas comunes y buscar soluciones, pero yo no he visto una empresa productiva de un consejo comunal ¿Un consejo comunal produciendo qué?

CC: Hay algunas experiencias en el estado Lara, en los municipios Andrés Eloy, Moran, que producen hortalizas y que tienen un tema de distribución bien interesante

JIG: ¿Pero no dependen del estado?

CC: Siempre se depende del estado en el caso de Venezuela, porque el principal proveedor de los insumos es PEQUIVEN a través de AGROPATRIA.

JIG: De AGROISLEÑA a AGROPATRIA, lo que cambia es de patrón. ¿Antes era un proveedor privado y ahora es el estado?

CC: Quebraste el esquema. AGROISLEÑA funcionaba como excusa para suministrar productos, pero era realmente un negocio financiero.

JIG: ¿Y AGROPATRIA?

CC: Ha cometido muchos errores y son de los que debemos aprender. Nosotros hemos sido sumamente críticos en el tema de no racionalizar la distribución, en no articular con los verdaderos agricultores el tema de la distribución. Eso fue un error garrafal. Si algo tiene claro la economía en términos capitalistas es que mientras sostengas baja producción puedes manipular el escenario de distribución.

JIG: Ahora que hablas de esto, aquí en Lara existe El TUNAL, un productor importante que produce carne, huevos, leche, cerdo, pollo, pero que han escaseado ¿Dejo de producir el Tunal o simplemente se lava las manos?

CC: El tema es de la distribución.

JIG: ¿Y no depende del Tunal?

CC: En una gran medida. Las guías de distribución las entrega el estado, pero hay desviaciones. Todo el mundo sabe que en MERCABAR no todas las gandolas que salen con guías para Mercabar llegan.

JIG: ¿Mercado paralelo?

CC: El secreto es controlar la distribución y comercialización. Nosotros entendimos eso un poco tarde, desde la perspectiva del “chavismo”, están desapareciendo los huevos en Lara.

JIG: ¿Y el Tunal no produce huevos?

CC: Hay una manipulación en la distribución. La medida de control y seguimiento del siete de agosto anunciadas por el presidente, para mí es la más importante. Que no es solo que una institución vaya y visite sino que el sistema tiene que ser robusto e informático. Automatizado. El presidente lanza lo que llama un “plan perfecto”, conociendo el término de esta palabra es bien armónico, articulado y es necesario entender que la medida económica es una caja de herramientas donde sacas la que mejor se adapta a cierta situación. El “martillo” puede ser capitalista o socialista, dependiendo de quien lo use y para qué. Muchas de las diez medidas de acción la solicitó la oposición en su momento. El presidente no solo “dolarizó” el salario sino que empezó lo que será una recuperación del poder adquisitivo del venezolano, el presidente tomo medidas muy racionales. La gente habla de un “paquetazo” pero es que para que una medida sea exitosa tienen que ser precisamente un “paquete”, una sola medida no arregla la situación.

JIG: Tenemos el mal recuerdo del “paquetazo” de Carlos Andrés Pérez.

CC: Pero ¿cuáles eran las medidas de aquel “paquete”?: reducción de lo salarios, congelaciones de pensiones… todo lo contrario a la medidas del presidente Maduro. Es decir, el ser humano está como centro.

JIG: Pero también está en el centro de la especulación y la inflación, porque es el afectado, es decir, cada vez que se toman medidas de impacto económico la inflación se dispara.

CC: Hay es donde debemos entender que la racionalidad que le da el presidente al programa es justo y adecuado. Fíjate que él, antes de efectuar una medida, da plazo de 90 días para la adecuación.

JIG: ¿Se logró el efecto con el tema del dólar especulativo?

CC: Sin duda alguna fue favorable, nada mas con la percepción que tiene la población de que mejoró su capacidad adquisitiva que estaba siendo amenazada con el tema del “dólar paralelo”, pero hubo una mejora.

