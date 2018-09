El fútbol nacional volverá a las pantallas de La TeleTuya y GOLTV en la Jornada 11 del Torneo Clausura. Tres encuentros serán televisados para toda Venezuela y Latinoamérica.

Carabobo F.C. vuelve a casa y estrenará el Estadio Misael Delgado de Valencia este torneo cuando reciba al Aragua F.C. en el denominado “Derbi de la Autopista”, este sábado 22 de septiembre. A las 3:50 p.m. iniciará la antesala del encuentro por TLT.

El domingo, Deportivo La Guaira inaugurará el Estadio Olímpico de la U.C.V. por torneo local, cuando reciba a un inspirado Trujillanos F.C. que busca seguir peleando arriba en el torneo. A las 10:50 a.m. comenzará la transmisión.

Ese mismo día, a las 6:50 p.m. el campeón del Torneo Apertura, Zamora F.C. enfrentará en el Estadio Agustín Tovar de Barinas a un necesitado Deportivo Anzoátegui, lo que cerrará el trio de duelos televisados de este fin de semana.

El resto de la jornada 11 la completan los duelos, Monagas S.C. vs. Caracas F.C; Deportivo. Lara vs. Estudiantes de Mérida; Atlético Venezuela vs. Mineros de Guayana; Estudiantes de Caracas vs. Academia Puerto Cabello; Zulia F.C. vs. Metropolitanos F.C y Deportivo Táchira vs. Portuguesa F.C.

LaTeleTuya.com