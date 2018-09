Trapitos al sol: Periodista Patricia Poleo habló de Julio Borges y como vive en el exilio

La periodista Patricia Poleo cuestionó recientemente los recursos con los que viven en el exterior algunos políticos opositores venezolanos, por considerar que muchos de estos no trabajan y se dan una gran vida en países como Colombia.

“Llegan al exilio y no trabajan, yo no sé de qué viven. ¿Cómo hacen para no trabajar y comer? (…) Lo de Julio Borges no tiene explicación, tener cuatro muchachos y vivir como él vive en Bogotá, tener a sus hijos en los mejores colegios, eso no se puede justificar”, dijo.

Durante la transmisión de su programa Agárrate, en el cual tuvo como entrevistado al dirigente opositor Daniel Lara Farías, la prófuga de la justicia venezolana rechazó que los dirigentes se molesten cuando se les pregunta de donde provienen sus recursos.

“Son rentistas y lo que andan es pendiente de un financista, de una renta, de un “ponme donde hay”, y se ofenden cuando se les pregunta una cosa tan sencilla y básica como: ¿de qué vive usted?”, argumentó Lara.

