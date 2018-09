Diputado a la AN Teodoro Campos: “Juan Pablo Segundo me salvó de la muerte”

Compañero de promoción de Diosdado Cabello, el coronel retirado del Ejército y miembro de la Dirección Nacional del partido Avanzada Progresista narró por primera vez los detalles del atentado al que fue víctima durante la pasada campaña presidencial, y que casi le cuesta la vida. “Todos los días le decían a mi familia, hoy amaneció vivo, mañana puede que no amanezca vivo”.

Teodoro Campos (TC), o como lo llaman sus amigos “Comando”, es una de las personas más cercanas al ex gobernador del estado Lara Henri Falcón, de quien fue Secretario de Gobierno y jefe de seguridad de su comando de campaña; y recientemente fue el anfitrión de los representantes de la embajada de EEUU que visitaron Barquisimeto. Todos estos detalles se lo cuenta el periodista José Israel González (JIG) durante una entrevista.

JIG: Fuiste victima de un atentado y poco has hablado de eso. Ocurrió en plena campaña electoral en las presidenciales donde acompañabas a Henri Falcón como candidato, en una zona popular de Caracas te “bajaron el breque”. ¿Qué fue lo que pasó?

TC: Yo había pasado el día anterior por la zona, había chequeado el recorrido. No me acuerdo mucho porque perdí el conocimiento y perdí la memoria, sin embargo me cuentan que ese día los colectivos de esa zona…

JIG: ¿Que zona?

TC: El “boulevard de Catia”. Ellos normalmente están ahí para extorsionar a los comerciantes y a la gente que vive por los sectores, cobrarles protección. Funcionan abiertamente y la Policía Nacional sabe que funcionan ahí. Ese día los colectivos fueron ha agredir a unos periodistas y camarógrafos y yo me acerqué a mediar, pero me sorprendieron con un “golpe en la cara”, caigo en el suelo desmayado y sin conocimiento y aun ahí me siguieron pegando con tubos, dando patadas y golpes. Ahí intervino el grupo que andaba conmigo llamando a la policía nacional. La policía nacional no actúa. En la esquina de la Asamblea Nacional ahí un “toldito rojo” de unos “colectivos”, son muy agresivos y los guardias nacionales no se meten con ellos. Yo soy coronel retirado y los guardias lo saben. Ellos se sienten indignados porque no es una conducta normal.

JIG: ¿Que paso entonces, perdiste el conocimiento?

TC: Me llevaron al Hospital Militar

JIG: ¿Te atendieron bien?

TC: Bueno si, me ingresaron a “trauma shock” y al día siguiente decidieron pasarme a terapia intensiva.

JIG: ¿Estuviste grave de verdad?

TC: ¡Siiii claro! Todos los días le decían a mi familia: “hoy amaneció vivo, mañana puede que no amanezca vivo”. Así, durante tres semanas que estuve al borde de la muerte. Fue una situación bien crítica, luego pase a la habitación y no podía caminar, cuando me llevaban al balcón a tomar sol o a la terapia me llevaban “empujado” en silla de ruedas.

JIG: ¿No recuerdas nada de ese trance entre la vida y la muerte?

TC: Lo único que medio recuerdo es que me despertaba y estaba amarrado, preguntaba por qué me tenían amarrado y me decían “porque me quería quitar la sonda y quería pararme”. Claro, yo estoy acostumbrado a trotar, nadar, caminar… toda la vida he sido activo.

JIG: ¿No viste a San Pedro diciéndote “todavía no te toca”?

TC: ¡No, no! Y te puedo decir que yo tengo un santo muy cerca que es “Juan Pablo Segundo”. Cuando era Capitán presté seguridad en su visita a Caracas. El pasó cerca donde yo estaba y puedo decir que sentí su manto de energía, sentí que me “golpeó” como cuando un explosivo y sientes el impacto.

JIG: ¿Tú crees entonces que en este caso Juan Pablo te protegió?

TC: ¡Si, me salvó de la muerte!

JIG: Después de que ocurrieron los hechos hubo muchas especulaciones, una amnistía a muchas personas y parece que perdonaron a tus agresores, ¿qué sentiste cuando perdonaron a tus agresores?

TC: Ellos son empleados del gobierno, más bien duraron mucho tiempo presos.

JIG: Okey, pero desde el punto de vista humano ¿tú perdonas a la gente que te agredió?

TC: Yo no guardo rencor contra esa gente pero si tiene que hacerse justicia. Si tengo que verlos y saludarlos, los saludo, pero tienen que pagar la agresión que me hicieron.

JIG: La Asamblea Nacional quedó solo para reunirse simbólicamente y hacer debates y conclusiones políticas y hasta ahí, porque ni cobran ¿cierto?

TC: Tenemos ya año y medio que no estamos cobrando. El gobierno nacional, que se queja de tantos bloqueos, tiene bloqueada a la Asamblea y no solamente a los diputados, sino también a los trabajadores de la AN. Nosotros tenemos que hacer muchas diligencias para conseguirles el pago a los dirigentes de la AN, los aumentos y bonos. Es de verdad bien difícil para nosotros manejar este tema que es de beneficio para los diputados.

JIG: Si tienen año y medio sin cobrar ¿como hacen esos diputados para viajar con lo difícil que es conseguir dólares? ¿Quién financia eso?

TC: Hay organizaciones que “ayudan” y que están interesadas por la salud en Venezuela, los derechos humanos, la educación y la economía; por eso que es que los venezolanos dan su aporte, y por eso es que ellos viajan, lo hacen motivados y promoviendo soluciones para Venezuela. Tenemos nuestros diputados paleando y representando a los venezolanos.

JIG: En estos días escuché un comentario de JJ Rondón decir que los diputados que viajaban por el mundo son unos mantenidos del exilio.

TC: ¿Sabes que es grave? Que los empleados del gobierno que van al exterior, lo hacen con reales de nosotros y van a defender este gobierno “hambreador”, eso sí es grave.

JIG: ¿Qué van hacer ustedes desde el punto de vista político en esta dispersión de la oposición, donde no hay un líder que proponga una plataforma alterna para el país? ¿Van a seguir llevando palo? ¿Ustedes van a las elecciones municipales

TC: Nosotros estamos luchando por la unidad, hablo de todos los que estamos en la oposición. En Avanzada Progresista pensamos que todos en la oposición somos útiles y aportamos algo. Claro, todos con su manera distinta de pensar, pero todos tenemos algo en común y es Venezuela, y salir de este gobierno. Vamos a seguir luchando, estamos buscando los métodos para salir de este gobierno.

JIG: Bueno, los métodos son elecciones, no puede haber otro.

TC: Si, te digo hay distintas propuestas y todas son validas.

JIG: ¿Cuales son a parte de la electoral?

TC: Cada quien tiene su postura y decisión, es respetable. La gente esta preocupada por su país y se desespera, puede ser que ven propuestas que para ellos es más convincente y salidas más rápidas.

JIG: Por ejemplo ¿golpe de estado?

TC: No hay cosa más ilegal que este gobierno.

JIG: ¿Tú estarías de acuerdo con una salida militar?

TC: La Fuerza Armada está muy presionada, y además no estaría de acuerdo porque las Fuerzas Armadas no están hechas para eso. Este gobierno la politizó, pero la Fuerzas Armadas están para defender la soberanía nacional aunque no cumple con eso.

JIG: Recientemente hubo una visita de representantes de la embajada de Estados Unidos a Barquisimeto. Yo leí la nota pero no vi reuniones oficiales, solo vi fotos donde por cierto estabas tú acompañándolos ¿cómo fue eso?

TC: Yo los recibí porque participé en un programa de curso que adelanta la Embajada. Estuve en el año 2014 tres semanas en los Estados Unidos haciendo un recorrido por los siete estados y viendo el funcionamiento del sistema de gobierno, que te puedo decir es un buen sistema. Bueno, hicimos contacto porque venían estos oficiales consulares y al día siguiente iban a revisar la situación del caso de un norteamericano preso en la cárcel de Uribana.

JIG: ¿Tú fuiste el representante político para hablar con ellos?

TC: Si, y primordialmente venían a atender el caso del preso norteamericano.

JIG: ¿Qué caso es ese? ¿Porque esta preso?

TC: Ya tiene dos años preso y tú sabes que el gobierno no tiene excusas. El gobierno te siembra pruebas y te fabrica un caso por cualquier cosa. Yo estuve mediando en casos similares como el de los presos políticos, el caso de Chacao, de los policías que tenían una boleta de encarcelamiento de un juez y el Sebin les dijo “no, aquí no le hacemos caso a ese juez”.

JIG: Por cierto, tú también como Secretario de Gobierno metiste unos cuantos presos en Uribana.

TC: Yo no tenía ese poder, no era juez.

JIG: ¿La policía no metía preso cuando tú eras gobierno?

TC: Si, pero se presentaba ante el Fiscal del Ministerio Público, que es el que ordena si va preso o no.

JIG: ¿Tú nunca metiste preso a nadie?

TC: ¡Nunca!, aunque por ahí dicen que yo intervine para que metieran preso a Eduardo Gómez Sígala, donde más bien intervine y dije: “mi general ¿por qué van a tener ese civil ustedes los militares? pásenlo a orden de la policía”, y eso era para su beneficio. Ahora, te voy hablar el tema de soberanía. No lo dejemos a un lado. Sabes que yo soy parte de la Comisión que trata del tema del Esequibo y programamos una visita a Anacoco (una isla que está en el Cuyuní), donde hay una base militar venezolana, que por cierto Guyana ahorita esta solicitando que le regresen por la blandenguería de este gobierno, tanto de Chávez como Maduro. Cuando nos dirigíamos ahí pasamos una alcabala de la Guardia Nacional, entre San José y Anacoco, la cual los guardias nos advirtieron que más adelante había una alcabala irregular; que no tomáramos fotos y que no dijéramos que éramos diputados sino turistas. Nuestra sorpresa cuando llegamos ahí, fue que era una alcabala colombiana dentro del estado Bolívar. Ahora, ¿por qué no los sacan? Porque esos del ELN son protegidos del gobierno, y eso no ocurren solo en el estado Bolívar… aquí en la zona montañosa de Lara, la zona de Andrés Eloy y Moran esta siendo tomada por colombianos.

