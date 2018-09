La actual crisis de Venezuela no es culpa del Gobierno de Nicolás Maduro, sino de la “especie de veneno” que ha representado el petróleo para el país, que terminó por “deformar” su economía, opinó en entrevista exclusiva con Sputnik el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica (2010-2015). “Lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de Maduro: la riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana, porque deformó toda la economía y los venezolanos se acostumbraron a vivir de cosas importadas”, afirmó.

De esta forma, la importación masiva terminó destrozando al trabajo nacional y fue lo que más afectó a la agricultura y a las profesiones agropecuarias, señaló.

“En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada; la gente se fue a las ciudades de la costa y se perdieron los oficios; en esas condiciones, cuando se produce la crisis del precio del petróleo, Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de comida y eso no se arregla por arte de magia”, reflexionó.

El exmandatario afirmó que “Maduro no puede resolver el problema de la comida, porque no se inventan agricultores”. “Entonces el Gobierno venezolano tiene una contradicción terrible que la tendría cualquiera que estuviera a cargo”, dijo a Sputnik. Por otro lado, opinó que, si bien EE.UU. puede estar presionando la situación, los agentes externos solo inciden en los países cuando realmente existen problemas internos, como es el caso de la falta de producción de alimentos en Venezuela.

“En el mundo existe la idea conspirativa de que hay intereses de potencias que se mueven en todo esto; no tengo duda que eso puede suceder, pero no creo que sean la causa: nuestros problemas internos son los que crean condiciones a favor del trabajo de las agencias externas”, reflexionó.

Venezuela atraviesa una crisis política y económica marcada por escasez de productos esenciales y elevada inflación, lo que ha derivado en la emigración de miles de ciudadanos, situación que es calificada por la comunidad internacional como una crisis humanitaria.

El Gobierno de Maduro denuncia que los sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de EEUU para desestabilizar a su administración.

Lenín Moreno, ¿izquierdista? El exmandatario uruguayo declaró también que tiene “severas dudas” sobre si el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sigue siendo un líder de izquierda. “No sé si Moreno sigue siendo de izquierda, tengo mis severas dudas; está todo en tela de juicio, es doloroso y lamentable lo que está ocurriendo en Ecuador, porque fue elegido por el propio partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017)”, reflexionó Mujica en diálogo con Sputnik. El exmandatario dijo sentirse “muy lastimado” por los últimos acontecimientos políticos Ecuador que involucran a Correa y a Moreno.

“Me parece sencillamente horrible lo que está pasando; si efectivamente es una persecución política [contra Correa], no tiene nombre; igualmente lo del secuestro me pareció toda una novela; para mí es un capítulo negro de las divisiones que existen en la propia izquierda”, afirmó.