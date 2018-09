“Camaleones” en AD, el nuevo partido de Capriles y el deslinde de los embajadores, en la columna de Pablo Pueblo (opinión)

La decisión del gobierno de permitir la circulación de moneda extranjera en el sistema bancario y financiero nacional es un paso importante para restablecer la confianza en factores económicos internacionales y del país.

La banca en moneda extranjera

Es un salto importante y busca canalizar la demanda que requiere el aparato productivo industrial y comercial, que tiene un alto componente importado. Se comenta en altas esferas caraqueñas y en inversionistas extranjeros, con industrias en nuestro país, que esta medida representa un desahogo porque podrán traer dólares, Euros, Yuanes, Yenes, Libras etc. y podrán repatriarlos a los países donde están las casas matrices de estos inversionistas, pero sin producir una fuga importante de capitales. La medida también permite que circule una cantidad importante de divisas en monedas extranjeras en la banca Nacional, que ingresa al país vía remesas o necesidades que la clase media alta, con ahorros de hace muchos años viene trayendo para satisfacer y sustentar su presupuesto de gastos familiares, que siguen viendo a Venezuela como su hogar. Esta medida complementa la eliminación de aranceles para importar insumos, maquinaria, alimentos y medicinas y hasta para el más pesimista esto redundara en el reabastecimiento de productos y en una ligera reactivación de la economía. La medida viene como consecuencia de la nueva norma que impera en el mercado cambiario, que permite la libre circulación de monedas extranjeras en Venezuela y de disponer del sistema financiero nacional para realizar pagos o transferencia y otros instrumentos de mercadeo internacional. En una economía dolarizada lo más sano es permitir la libre circulación de monedas extranjeras, e ir desregularizando paulatinamente la economía para entrar en una fase de recuperación del aparato productivo. Bienvenida la libre economía de mercado con matices de protección social.

Desde el callejón.

Privatizaciones. Se rumora insistentemente en Caracas sobre la posible venta de CANTV, lo que sería muy apetitosa para inversionistas extranjeros la compra de una empresa que requiere grandes inversiones en dólares, que no hay, y un auxilio importante para las finanzas públicas… Suenan chinos y rusos. Después de invertir grandes sumas de divisas en este hermoso hotel ubicado en la cima del Ávila o “Wuaraira Repano”, este suntuosa infraestructura del gobierno pasará a manos privadas. Igual suerte podrían correr las Empresas Básicas de Guayana, siendo un hecho conocido las pérdidas que este emporio industrial la causan al presupuesto nacional. Suenan “chinos” y “rusos” para invertir en hierro y bauxita… Asociaciones petroleras. PDVSA decidió finalmente reactivar varios pozos petroleros para recuperar la producción, a través de la entrega a empresas internacionales con convenios tales como lo hizo Caldera y Giusti en tiempos de la “cuarta”. La necesidad urgente de divisas ha hecho reaccionar al gobierno… Reaparece la Bolsa de Valores. Se captaran divisas por intermedio de recapitalización de empresas, que podrán nuevamente poner a disposición acciones o instrumentos de inversión a través de títulos bursátiles. Se vuelve a una política de apertura en un mercado muy importante… Camaleones en AD. Será la próxima semana que el partido Acción Democrática organice un Comité Nacional para analizar el apoyo a varias plataformas electorales, y permitir a varios militantes poder aspirar en otras tarjetas. Mas “camaleones” imposible… COPEI. Suenan diferencias en la composición de las planchas para las próximas elecciones municipales. La dirección de este partido decidió endurecer su línea para acaparar los mayores puestos salidores en el bloque del cambio… Henrique Capriles. Así lo quiera negar, sus diferencias con “don Julio” son insostenibles, por eso funda su partido y se llevará unas cuantas fichas de PJ y de otras organizaciones a su redil, siendo partidario de la participación electoral por creer en la conquista de espacios democráticos mediante la lucha electoral… El silencio de Leopoldo. Dicen sus allegados que prepara una sorpresa, y que ha “callado” todo este tiempo para no caer en el descredito publico en se ha sumergido la dirigencia opositora… María Corina no confía. Sigue su gira nacional por el oriente del país, intentando relanzar una plataforma política que impulse su liderazgo, ya que no confía en ninguno de sus antiguos aliados de la MUD, y está convencida de que encarna la verdadera esperanza popular… Henri Falcón se mueve. Luce muy activo en reuniones “caraqueñas” para convencer a miembros de partidos de la MUD y del Frente Amplio de que la vía es electoral, moviéndose en la dirección de que “deben estar preparados” por si el gobierno lanza el referéndum para aprobar la nueva constitución… Dialogando. Se reúnen varias embajadas y diplomáticos con dirigentes de oposición para conocer de cerca cuáles son sus próximos pasos, porque les preocupa el vacio reinante dejado por un camino abstencionista que no conduce a ninguna parte… Deslinde. Varios gobiernos de Europa y Asia han presentado a sus nuevos embajadores y cuerpo diplomático ante Nicolás Maduro, deslindándose de los “radicales” de la oposición, y ponen los intereses de sus naciones para buscar negocios con Venezuela… Apoyo a Padrino López. El Ministro de Defensa venezolano ha convencido a su par de Brasil de que no se puede permitir una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y ha recibido apoyo del gigante del sur… El New York Times en campaña. Reseña este prestigioso diario norteamericano que el gobierno de Trump se estuvo reuniendo con militares venezolanos para apoyar un golpe de estado. Sumamente grave esta aseveración y seguro que será tema del Congreso de Estados Unidos y de la campaña de los legisladores, sobre todo los de Florida que buscan votos latinos… Concejales nerviosos. La batalla por los cargos en el Psuv está en pleno desarrollo, sobre todo entre los concejales de Iribarren que lucen “nerviosos” porque no saben si repiten en sus curules. “Chuchin” se arrima a la “jefa” y asegura que ha hecho un buen trabajo por el municipio, aunque podría quedar como la “guayabera” como un pase de factura por la lucha interna. Entre tanto Martha y Esther se pegan al alcalde… Karolina con facturas. Esta luchadora social de la parroquia Juan de Villegas aspira a que el “burgomaestre” la apoye para ser candidata al concejo, y dicen que guarda facturas a “chuchin” y a “chinolo”… Martica. “Hay consuelo de mis dolores”, dicen los Reyes. Esta mujer luchadora se “faja” en el “cuerpo a cuerpo” para repetir en su curul de concejal, y se le reconoce su cercanía al ex gober de Lara… Rasparon a Pablo. En Avanzada Progresista el “sargento” se la juega con su viejo camarada Omar Giménez, quien saldrá de primero en la lista para repetir como concejal. Por cierto que AP estrena nuevo coordinador en Lara, de profesión politólogo. Henri apuesta con una carta fresca y empieza a depurar la organización de los “desgastados y rayados”. ¿Y Omar? … La doctora se va de vacaciones y se “rasga las vestiduras” ante el “aviador” para ver si consigue chance como candidata al concejo municipal de Iribarren, aunque de lejos dicen que no la quiere “ni en pintura” la almiranta y por eso le darán 4 meses de vacaciones para que entregue de una vez el cargo en salud… El Polo Patriótico. Varios dirigentes de lo que llaman el Gran Polo Patriótico se quejan constantemente de perder espacios políticos ante la hegemonía que ejerce el PSUV a la hora de designar cargos públicos y candidaturas. Sus partidos lucen disminuidos y solo le dejan el pellejo… Hablando de Pellejos. Seguirán comiendo “pellejos” los dirigentes comunales de Acción Democrática, ante la decisión del “cogollo” de seguir sin brújula y sin participación electoral. “Ni lavan ni prestan la batea” se oye a cada rato por los lados de la “Pochocha”. Como la guayabera, así quedaran varios dirigentes que aspiraban a concejal porque no tienen partidos. Así es la política… Si la gente vota muchos alcaldes del “chavismo” se quedarían sin mayoría en las cámaras municipales, ya que hay mucho rechazo al gobierno nacional y esto podría incidir en las elecciones municipales.

Hasta la próxima semana

Pablo pueblo.