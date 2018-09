Tras la llegada de un grupo de venezolanos que estaban en el exterior, el presidente Nicolás Maduro ordenó la creación del programa “Vuelta a la Patria”, el cual está dirigido a apoyar a quienes emigraron a otros países y fueron víctimas de xenofobia, persecución y esclavismo durante su estadía.

En este sentido, el Cuerpo de la Policía del estado Lara recibió a ex funcionarios que pidieron la baja para irse a trabajar en el exterior, y regresaron a Venezuela porque no cumplieron las expectativas que tenían por fuera.

Tal es el caso de Jonathan Peraza, quien con 10 años como funcionario policial se retiró para irse a trabajar en el exterior. “Me fui a Colombia, a una empresa y por ser ilegal debía trabajar desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche”, manifestó el joven.

“Sinceramente no era lo que quería, no podía descansar, eran muchas las ofensas las que me decían, solo por ser venezolano, hasta que decidí venirme a mi país y volver a mi casa de héroes de azul”, añadió.

Este es uno de los testimonios que suceden a diario específicamente en la policía del estado Lara, “aquí se reciben, se escuchan y luego lo incorporamos a las filas del comando, con el mismo rango que tenía antes de irse, solo que perdieron la antigüedad”, dijo el comandante de la Policía del estado Lara, José Gregorio Calatrava.

Y es que muchos venezolanos se van al exterior con muchas ofertas y al llegar al extranjero es otra realidad, “creemos que en otro país nos vamos hacer ricos, y la realidad es que hay de trabajar como esclavo para poder vivir, cambiamos un problema por otro, y no hay día en que no pienses en tus seres queridos que dejaste en tu país”, aclaró Maryori Yustis, funcionaria policial que regresó luego de irse a Chile por seis meses.

Muchos son los casos de venezolanos que se devuelven al país, por no encontrar las oportunidades que se imaginaban, ellos ahora valoran vivir en su país y hasta lamentan el haber vendido sus pertenencias, para empezar desde cero en tierras extranjeras.

“Me dijeron que vendiera todo y me fuera a Perú porque había progreso rápido y lo iba a recuperar, pues no fue así, ahora me devuelvo para vivir arrimada y sin vehículo, fue un error haber abandonado y desertado todo lo construido en años de trabajo”, lo dijo con mucho sentimiento Claudia Ferrer, al ser consultada sobre su experiencia.

Por ello la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en días pasados un Decreto Constitucional en respaldo al Plan “Vuelta a la Patria”, ejecutado por el Gobierno Nacional, para dar la mano a quienes partieron a otras naciones y deciden regresar para contribuir al crecimiento del país.

En una de sus alocuciones el presidente Nicolás Maduro, expresó que “La Revolución no tiene nada contra ellos, al contrario, les tenderá la mano. Ojalá los que se fueron entiendan como enseñanza que si usted va a luchar que sea en su Patria, luche aquí“, agregó.

Y es que siguen llegando aviones enviados por Venezuela para traer más ciudadanos que no tienen recursos para regresarse, muchos en condiciones de indigencia desean es estar al lado de su familia, por ahora han llegado venezolanos provenientes de ocho naciones latinoamericana.

Según Willian Castillo, vice ministro de Comunicación Internacional, en Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, se han abierto los registros para los venezolanos que deseen regresar al país, para seguir apoyando a venezolanos que voluntariamente quieran regresar a la patria.

Finalmente el Gobierno Bolivariano continuará apoyando a los venezolanos que regresaron al país, insertándolos a los movimientos sociales bien sea en trabajo, educación y hasta viviendas, “una vez más bienvenidos a la Patria para seguir produciendo”, señaló el viceministro Castillo.

Nota de Prensa