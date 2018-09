El ex candidato presidencial Henri Falcón Fuentes se lanzó nuevamente a las calles de Venezuela, en medio de su agenda atendió la entrevista del licenciado José Israel González en el programa Usted Tiene la Palabra que se transmite por Somos Televisión en Barquisimeto.

JIG: Hoy vemos un presidente consolidando, gestionando a través de políticas económicas – después veremos si son buenas o malas- y maniobrando solo. No hay contrapeso político y da la impresión de que ustedes no van a reagruparse, entonces ¿para que van hacer política?

HF: Si claro. Cuando nosotros tomamos la decisión de confrontar al gobierno en un marco constitucional, siempre bajo el mismo criterio que hemos desbozado desde hace muchos años buscando la salida pacifica, es decir, democrática, jamás hemos descartado la posibilidad de que haya negociación porque el dialogo es vital para la política, no existe política en ninguna parte del mundo donde niegues el dialogo eso seria antipolitica. Decidimos asumir ese compromiso con el país, donde se nos hizo una campaña principalmente por las redes sociales para atacarnos porque: la salida estaba cerca, venia la intervención internacional, las sanciones, etc.

Parecido a lo que sucedió con el abandono de cargo en Colombia, entonces hay que asumir que el tribunal supremo es el tribunal de Colombia y eso es irresponsable porque siempre es el mismo esquema de generar una expectativa que después se convierte en una gran frustración para la gente y que no solo es eso sino las marchas, las contramarchas, la falta de estrategia común y de una verdadera unidad donde se pierde credibilidad de un gobierno y mucho menos uno fracasado como este. Decíamos nosotros en plena campaña ¿Qué pasa si gana Nicolás Maduro? Pues, esperemos tres meses y vamos a ver agudizar la crisis.

Esta es la crisis económica más difícil que ha tenido Venezuela en su historia después de 1830 y la mas aguda que ha podido conocer Latinoamérica en los últimos 150 años y que se sigue agudizando porque vivimos en una estructura errática en la toma de decisiones del gobierno, que siempre va por el camino equivocado y desde la improvisación.

JIG: Partiendo de tu tesis y cuando uno revisa la historia ve que en las grandes crisis como estas un sector político que se opone al gobierno causante de la crisis se toma posición de poder, pero aquí es lo contrario.

HF: Ese es el gran contradictorio de la política venezolana. Como es posible que el gobierno tiene un 80% de rechazo y que tienes la gran oportunidad de echarlo de ahí desde una plataforma de unidad y transacción de gobierno y no lo haces. En cambio dicen, vamos a dejar que la decisión venga de afuera y que sea la comunidad internacional que saque al gobierno, pero si tienes todas la probabilidades democráticas para hacerlo tu.

JIG: Por cierto, después del 20 de Mayo la presión internacional ha cambiado se ha minimizado. Almagro ya perdió vigencia y se esta viendo mas visceral.

HF: Pero, ¿Sabes porque? Hay una muestra palpable en la comunidad internacional que además es cierta, de una oposición dispersa y atomizada. No hay unidad, no hay una estrategia común, no hay acompañamiento en la calle con la gente y su tragedia. Repito, este es el peor gobierno que ha conocido Venezuela en su historia, pero además de eso el movimiento político, económico y social demanda un cambio rápido. Esto va de manera acelerada a una situación de colapso general, colapso de servicios: agua, luz, gas. Quienes somos adversos al gobierno y no solo en política sino en métodos de actuación y ejercicio mal sano no nos podemos poner de acuerdo mas allá de egos y particularidades.

JIG: Se están reuniendo, y hay por ejemplo el caso de quienes te adversaron que ¿están en esa mesa? ¿Con quien te estas reuniendo?

HF: Yo aspiro es avanzar para componer y rescatar al país, en ese sentido nosotros exploramos mas las coincidencias que las diferencias.

JIG: ¿Quiénes?

HF: Yo tengo las mejores relaciones con Henrique Capriles, respaldo sus decisiones y fíjate, el ha asumido una posición responsable frente al país y lo han atacado por eso. Henry Ramos, también ha tenido una posición responsable frente al país, cosa que yo reconozco, al igual que con Manuel Rosales.

JIG: Nombraste tres, ¿Estas reuniéndote con ellos?

HF: Solo hemos conversado de manera informal

JIG: ¿De que hablan?

HF: De la necesidad de tomar la calle. En un café que tuvimos con el cardenal Baltasar Porras, el decía una cosa que suscribo absolutamente y es que nosotros los políticos y los partidos que representamos debemos ir a la calle acompañar a la gente en su tragedia y de ahí en algo hemos coincidido. Primero en ser verdaderos intermediarios de la gente y accionar en busca de soluciones concretas.

JIG: Ahora en tu caso, ¿Cómo van a tomar la calle?

HF: Se trata de transcender la política. Transcender del exclusivismo de las redes sociales que prácticamente tiene a mucha gente en inercia. Vamos a la calle a ver que quiere la gente, eso es asumir un conducir liderazgo político. Lograr intermediar de manera positiva, ser verdaderos interlocutores en la resolución de problemas, Henry lo esta haciendo.

JIG: Lo de Henry es proselitismo político. Ustedes, ¿Qué problemas van a resolver que este en sus manos?

HF: El camino de cambio de este país es materia de organizaciones y liderazgo político fundamental. Hoy más que nunca cuando el gobierno agobia a la gente y la pone en una situación de incertidumbre, especialmente a los sectores mas pobres y a las clases medias (que hoy han desaparecido del país)

JIG: ¿Vas a campaña por las municipales?

HF: No se trata de una campaña, nosotros por ejemplo hemos decidido abordar desde lo social. ¿Cuál es el problema que presenta el ciudadano común todos los días? No hay medicina, no hay alimento, no hay agua y así un deterioro completo. Yo puedo condenar lo que sucedió con el cuatro del cardenalito, pero el deterioro de Barquisimeto es apreciable.

JIG: ¿Peor que cuando las guarimbas?

HF: Yo condene la guarimba y lo decía “yo no apoyo bochinches”, que fue en lo que se convirtió mas adelante la guarimba, pero cuando hablo del deterioro de la cuidad es mas allá de eso. No se siente una gestión en el ámbito local que tenga verdadero impacto.

JIG: Volvamos a la agenda política, porque tú dices que vas a la calle y en diciembre hay elecciones municipales ¿Eso tiene relación?

HF: Fíjate, nosotros decidimos ir a la calle ha acompañar a la gente y a explorar soluciones dentro de la severa crisis que afecta al ciudadano, de repente, a través de fundaciones que por cierto nosotros tenemos una donde hemos recibido colaboraciones. Vamos ayudar con un medicamento, jornadas de servicio comunitario, arborización en zonas y quizás no solventar el problema del agua pero si minimizarla, trabajar en materia deportiva.

JIG: En todo caso, hablemos de las elecciones municipales que veo que las estas toreando.

HF: En lo absoluto, nosotros siempre hemos dicho el camino tiene que ser democrático en un marco constitucional de manera pacifica y por supuesto electoral. Aun a sabiendas de que tenemos un CNE manejado por el partido socialista unido de Venezuela.

JIG: ¿Tú fuiste gobernador electo con ese CNE?

HF: Pero, la trampa se ha perfeccionado.

JIG: ¿Y que va a cambiar en las municipales?

HF: De ahí la necesidad de seguir exigiendo condiciones, en el marco de una revisión exhaustiva.

JIG: Entonces, ¿Vas a las municipales?

HF: Pero por supuesto, nosotros no vamos abandonar nunca el camino electoral. No podemos seguir destruyendo la institución de voto como mecanismo de solución democrática en los conflictos del país.

JIG: Ustedes hablan de un dialogo, en caso de que se de ¿Qué van a negociar?

HF: Nosotros hemos hablado con diversos factores de la política, pero además individualidades de la política y hemos venido acumulando una fuerza que presenta una política distinta de esos sectores extremistas que creen que la solución esta a la vuelta de la esquina, los que siempre convocan al inmediatismo y la improvisación. Al extremismo, cosa que no ha tenido ningún resultado.

JIG: ¿Tu estas hablando de María Corina y Ledezma?

HF: Si, en mi opinión están equivocados y lo único que les puedo reconocer es que mantienen su posición, son coherentes, pero nosotros también. No nos parecemos en nada.

JIG: ¿No hay posibilidad de dialogo?

HF: Yo no tengo ninguna coincidencia con ellos, y esto lo digo con propiedad y responsabilidad. Nuestra posición ha sido la misma siempre, la salida de este país es electoral y lo dejamos saber a todos. Nuestros cuatro pilares para una salida son: pacifica, democrática, constitucional y sobre el camino electoral.

JIG: ¿Por qué dialogar con el gobierno una decisión que es propia de la oposición?

HF: Este es un gobierno tramposo sin duda alguna y demás incapaz. Que no tiene miramientos para destruir y que acomoda las cosas a su favor, pero cuando uno se pone a mirar las salidas por la fuerza, que son: La intervención militar, la cual ya Duque dijo que no. ¿Un golpe de estado? ¿Alguien conoce un golpe de estado bueno? La otra salida es la guerra civil, entonces ¿transitar el camino de Colombia? Y en última opción estaría un estallido social ¿Quién controla un estallido social? ¿Cómo queda la dirigencia política? Entonces esas salidas por la fuerza no tienen éxito para mí.